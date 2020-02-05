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Haber Giriş: 05.02.2020 - 17:34,Son Güncelleme:/

Ünlü yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr

Muğla'da dün hayatını kaybeden oyuncu yönetmen Tunca Yönder, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Datça'da dün akşam hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu yönetmen Tunca Yönder için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yönder'in yakınları ve sanatçı arkadaşları katıldı. İkindi namazı sonrası cenaze namazı kılınan Yönder'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı


 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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