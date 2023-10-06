Ünlü yıldıza şok suçlama: Albüm yapacağı kadına ahlaksız teklifte bulundu!

Haberin Devamı

Emaza Gibson adındaki bir şarkıcı dün NBC News'e verdiği demeçte "Anksiyete yaşıyorum; travma geçiriyorum. İnsanlık dışı iş koşullarıyla uğraştım. ... Sıfır noktasına geri döndüğüm bu yerdeyim ve elimde hiçbir şeyim yok."

Bu acı dolu itirafın ardındaysa oldukça ciddi bir iddia var. Şarkıcı olmak ve albüm yaparak ünlü bir yıldız olmak isteyen Emaza Gibson 34 yaşındaki Derulo'nun profesyonel bir kapasitede birlikte çalışmaya başladıktan sonra kendisine yönelik istenmeyen cinsel girişimlerde bulunduğunu iddia ediyor.

Gibson'ın Jason Derulo ile Ağustos 2021'de tanıştığı ve şarkıcının kendisinden dört ay içinde bir mixtape, altı ay içinde de bir albüm hazırlamasını istediği iddia ediliyor. Solo kariyerine başlamak için heyecanlanan Gibson da bunu yapmanın "akıllıca" olduğunu düşünerek sunulan bu anlaşmayı imzalamış.

Haberin Devamı

Şarkıcı, mahkemeye sunduğu davada Derulo'nun kendisiyle birlikte olduğu süre boyunca onu sık sık içki içmeye davet ettiğini, ancak kendisinin "ilişkilerini profesyonel tutmak" için teklifleri reddettiğini iddia ediyor. Hatta Gibson, içki servisi yapılan gezileri kabul etmediği için, Jason Derulo’nun stüdyo oturumlarına alkol getirmeye başladığını da söylüyor.

Şarkıcı, Eylül 2021'de bir kayıt seansı sırasında kendisine "uygunsuz miktarda alkol" verildiğini ve o noktada içmesi için "baskı" hissettiğini söylüyor. Ayrıca Gibson’a göre bu ortamlarda zaman zaman uyuşturucu da bulunuyordu. Ve en sonunda genç kadının iddiasına göre Jason Derulo "başarılı bir albüm ve kariyer karşılığında” genç kadına onunla cinsel ilişki yaşaması için teklifte bulunmuştu, onu bu konuda zorlamaya başlamıştı.

Haberin Devamı

Gibson Derulo ile çalıştığı dönemde Rosa adında bir kadınla tanıştırıldığını ve bu kadının Derulo ile yatması halinde kariyerinin nasıl ilerleyebileceğine dair ona bir örnek olarak gösterildiğini de anlattı. Gördüğü bu baskı nedeniyle Derulo ile araları giderek bozulan Emaza Gibson bir keresinde öfke krizi geçiren yıldız ismin ona "saldırdığını" iddia ettikten sonra, "Geri adım atmak zorunda kaldım... çünkü hiç kimse bana bu şekilde yaklaşmamıştı" dedi.

Tüm bu yaşananların ardından Gibson'ın plak anlaşmasının 6 Eylül 2022 tarihinde feshedildiği bildirildi. Gözdağı verme, yasadışı misilleme amaçlı fesih ve sözleşmenin ihlali için de dava açan Gibson, NBC News'e verdiği demeçte, "Ben sadece doğru olan için mücadele etmeye çalışıyorum, çünkü bana yapılanlar doğru değildi," dedi.

Haberin Devamı

Gelecek vaat eden 25 yaşındaki şarkıcı dava açmasının sebebini "Benim yaşadıklarımı başka kimsenin yaşamasını istemem. Zamanımı boşa harcadılar. Bana bazı sözler verdiler. ... 'Sözleşmeyi unut' dediler. Bana söylenen buydu. Ama yapmayacak olsaydım, bu sözleşmeye göre üzerime düşeni yapmıyor olsaydım, başım belaya girerdi. Sorumlu tutulacaktım." diyerek açıkladı.