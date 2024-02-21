Ünlü yıldız zorlu geçmişini anlattı: Çocukken eve ekmek getiren tek kişi bendim

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Henüz üç yaşında küçücük bir çocukken, annesinin aslında ağabeyi için gittiği yanında onu da götürdüğü seçmelerde dikkat çekip bir reklam filminde oynayan yıldız, kariyerine de böylece başlamış oldu.

Uzun zamandır da maddi açıdan rahat bir hayat sürüyor. Ama itiraf ettiğine göre çocukluğu hiç de öyle kolay geçmedi.

Belki de o reklam filminde oynamasaydı, ardından da yine küçük bir çocuk olarak dizilerde kamera karşısına geçmeseydi bütün bir ailesi aç kalacaktı. Çünkü o dönemde ailesinde para kazanan tek kişi oydu.

KÜÇÜCÜK YAŞINDA EVE EKMEK GÖTÜREN TEK KİŞİYDİ

Bu anlattığımız ünlünün bugün milyon dolarlık bir servete sahip olan iki Oscar ödüllü Jodie Foster, olduğunu söylersek belki de birçok kişi şaşırır. Ama çocukluğunu doğru dürüst yaşayamadan kariyerine odaklanan bu ünlü Foster'ın ta kendisi.

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The Atlantic ile bir röportaj yapan 61 yaşındaki Jodie Foster, hiç de kolay geçmeyen çocukluk yıllarını anlattı.

Söylediğine göre küçücük yaşından bu yana kamera karşısına geçen Foster, o dönemde eve ekmek parası götüren tek kişiydi. Bu durum da daha o dönemde üzerinde büyük bir baskı yaratıyordu.

Jodie Foster röportajda "İşte o kişi bendim. Benim gelirimden başka eve bir kuruş para girmiyordu" diye anlattı o dönemi.

Ünlü oyuncu annesinin, çocuklarına bakabilmek için büyük maddi zorlukları aşması gerektiğini söyledi. Bu durumun, kendileri küçükken anneleri Brandy'yi en çok zorlayan ayrıntı olduğunu ifade etti.

ASLINDA SEÇMELERE AĞABEYİ İÇİN GİDİLMİŞTİ

Tam adıyla Alicia Christian "Jodie" Foster 1962 yılında Los Angeles'ta dünyaya geldi. Ailesinin en küçük çocuğuydu. Aslında daha o dünyaya gelmeden annesi ve babası boşanmıştı.

Okumayı üç yaşında öğrenen Jodie Foster, bu arada Fransızca eğitim veren bir okula gitti. Sadece 3 yaşındayken bir reklam filminde kamera karşısına geçti.

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Annesi, Jodie'nin ağabeyini seçmelere götürmüştü ama yapımcılar onu değil kardeşini seçti. Ondan sonra da Jodie Foster'ın oyunculuk serüveni başladı.

Genç yaşında en önemli çıkışını Taksi Şoförü adlı filmle yaptı. Öylesine büyük bir başarı kazandı ki ondan sonrası da çora söküğü gibi geldi zaten.

O filmin çekimleri sırasında rol arkadaşı Robert De Niro bile onun çocuk yaşta sahip olduğu oyunculuk yeteneğinden etkilendi.

O AN SADECE BİR KERELİĞİNE ÇOCUK OLMAK İSTEDİ

Bu kadar erken yaşta şöhrete ulaşan Jodie Foster, bunun bedelini de ödedi. Her ne kadar kamera karşısında yaşından beklenmeyecek bir olgunluk sergilese de aslında içten içe sıradan bir çocukluk yaşamak istedi hep.

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Foster, Atlantic'e verdiği röportajda henüz 13 yaşındayken bir belgesel ekibi tarafından takip edildiğini anlattı.

Aslında bu durumu hiç sevmediğini söyleyen Foster "Yine de işimin bir parası olarak gördüğüm için kabul ettim "dedi.

Disneyland'e gitmek istediğinde onu yine kameralar takip etmeye kalkışınca o zaman kendini tutamadı. İşte o an hiç değilse bir kereliğine gerçekten bir çocuk olma isteğini çok derinden hissetti.

Foster'ın röportajda değindiği konulardan biri de yalnızlığa olan tutkusu. Bunun da geçmişi var elbette.

Çünkü 20'li yaşları boyunca, aynı zamanda menajeri de olan annesi onu asla yalnız bırakmadı. Film setlerinde kendisine ayrılan karavanda bile annesi Brandy yanındaydı hep. Oysa Foster'a göre yalnızlığın kendine özgü bir lezzeti vardı.

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Foster, küçücük yaşında rol aldığı Taksi Şoförü (Taxi Driver) filmindeki başarılı performansıyla kelimenin tam anlamıyla bir yıldız gibi parladı.





Foster, kariyeri boyunca iki kez Oscar ödülü kazandı. Sanık ve Kuzuların Sessizliği ise ona bu önemli ödülü getirdi. Üstelik ilk ödülünü aldığında 26 sonrakini kucakladığında ise 29 yaşındaydı.