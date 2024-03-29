Ünlü yıldız borç ödemek için evini satmıştı... Hâlâ içi yanıyor... 'Orası çocuklarımı büyüteceğim yerdi'...

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İşte şimdi böyle bir ünlünün öyküsünü anlatacağız size... Öyle bir duruma gelmiş ki bu ünlü, yüksek vergi borcunu ödemek için "hayallerinin evi" olarak nitelendirdiği mülkünü içi sızlayarak satmak zorunda kaldı.

O mülkü elinden çıkardı çıkarmasına ama aklından ve kalbinden hiç çıkaramadı. Yüreğinin bir köşesinde evini yeniden satın almak var hala. Hatta bunun için de "Acaba yeni sahibi evi satışa çıkardı mı?" diye her gün kontrol ediyor.

TAZMİNAT DAVASINI KAYBEDİNCE PLANLARI ALT ÜST OLDU

2000'li yılların ilk yarısında çok hareketli bir hayat sürdüren sonra ilk evliliğini yapıp durulup oturan bu ünlü Lily Allen sattığı evi için hala içi yanan bu ünlü.

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Magazin basınını yakından takip edenler onun hızlı gece hayatını, zaman zaman yarattığı skandala varan görüntüleri hatırlar zaten.

Şu anda 38 yaşında olan Lily Allen, ikinci evliliğini de çoktan yaptı bile. Eski evliliğinden olan iki çocuğuyla da sakin bir hayat sürüyor.

Dışarıdan bakıldığında her işi yolunda görünen Lily Allen, kalbindeki en büyük yarayı sonunda açık etti. Bunu da kendisinin hazırlayıp sunduğu Miss Me? (Beni Özledin mi?) adlı podcast yayınında açıkladı.

'ORASI ÇOCUKLARIMI BÜYÜTECEĞİM YERDİ'

Lily Allen, bu konudaki sözlerine "Benim güzel bir evim vardı. Şehir dışındaki bu ev benim hayallerimdeki evdi" diyerek başladı.

Yıldız, bu evi kendine ait bir proje olarak gördüğünü ve her yerini elden geçirdiğini anlattı. Sonra da "Bununla çok gurur duyuyordum. Orası benim çocuklarımı büyüteceğim yerdi" diye sürdürdü sözlerini.

Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Lily Allen, Londra'nın kırsalında, aralarında Beckham çiftinin de bulunduğu birçok ünlünün kır mülkünün yer aldığı Cotswolds'taki bu evi 2010'da almış, altı yıl sonra da 4.2 milyon sterline satın almıştı. Yani onca sevinerek aldığı evinin keyfini bile istediği kadar sürememişti.

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TERSLİKLER ARKA ARKAYA GELDİ

Şimdi de Lily Allen'ın kendi podcast yayınında anlattıklarına dönelim. "Vergi ödeme konusunda her zaman iyiydim" diye anlattı Allen.

Sözlerinin gerisini ise şöyle getirdi: "Vergi ödemeye büyük bir inancım var. Daha yüksek gelir grubundaki insanların kesinlikle mümkün olduğunca daha çok vergi ödemesi gerektiğini düşünüyorum."

Bu sözlerin ardından da vergisini ödemesi için gereken parayı her zaman bir kenara ayırdığını söyledi Lily Allen. Ardından Cotswolds'taki evini satmasına yol açan olaylar zincirini anlatmaya geçti ünlü şarkıcı.

"Bundan sonra olan ise şuydu: Birisi bana çok yüksek miktarda bir para karşılığında dava açtı. Vergi için ayırdığım parayla ona olan borcumu ödemek zorunda kaldım."

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Sözün burasında bir parantez açalım... Lily Allen'ın bunca yüksek miktarda ödeme yapmasına neden olan olay eski menajerinin açtığı davaydı.

O davayı kaybedince de vergi için ayırdığı parayı eski menajerine ödedi Allen. Ona ödediği miktar ise 100 bin sterlindi.

'BENİM RUHUM YIKILDI... BU BİR HAYAT DERSİYDİ'

Bütün bunların üzerine Lily Allen, vergisini ödeyebilmek için işine dört elle sarılmaya çalıştı. Fakat olayın o yanı da onun istediği gibi gelişmedi.

Bunun üzerine Lily Allen, çok sevdiği ve belki de hayatı boyunca yaşamak istediği evini satışa çıkardı.

Hayallerinin evini elinden çıkarmak zorunda kalmasını " Bu benim ruhumu yıktı... Ve kesinlikle bir hayat dersiydi" sözleriyle anlattı.

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Allen; aldığı dersi ise şöyle özetledi: "Hayatta her şeyi çözdüğünüzü düşünebilirsiniz. Ama öyle değil."

Evini sattı satmasına Lily Allen ama hala yüreğinin ve aklının bir köşesinde onu tekrar satın alma düşüncesi var. Bunu da şöyle ifade etti ünlü yıldız: "O evin tekrar satışa çıkıp çıkmadığını öğrenmek için her gün konut piyasasını kontrol ediyorum. Onu geri almayı çok isterim."

Lily Allen, 2016 yılında satmak zorunda kaldığı bu evi 2010 yılında almıştı. Geçmişi 1600'lü yıllara uzanan bu güzel kırsal bölge evinin altı yatak odası, beş tane banyosu vardı. Kocaman bir arazi üzerinde bulunan ev üç katlıydı.





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Lily Allen söylediğine göre her gün elden çıkardığı evin yeniden satılıp satılmadığını öğrenmek için ilanlara bakıyor.



Lily Allen, bütün bunlar olup biterken ilk eşi Sam Cooper ile evliydi. İki tane çocukları olan çift, 2018 yılında boşandı.





Allen, 2020 yılından bu yana oyuncu David Harbour ile evli.

