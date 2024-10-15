ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z sÄ±rlarÄ±nÄ± satÄ±rlara dÃ¶kmÃ¼ÅŸ: KocamÄ± tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p hamile kaldÄ±m

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Bu satÄ±rlar, verdiÄŸi karar sonrasÄ± bebeÄŸinin hayatÄ±nÄ± daha doÄŸmadan sonlandÄ±ran bir Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n anÄ±larÄ±ndan...

Bu yÃ¼zden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k piÅŸmanlÄ±k sonrasÄ± yeniden bir bebek sahibi olmak iÃ§in nasÄ±l Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta kocasÄ±nÄ±, kendi deyimiyle 'tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼' bile itiraf etti bu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z.

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ANILARINI YAZDIÄžI KÄ°TAP Ã–LÃœMÃœNDEN SONRA YAYINLANDI

HayatÄ±nÄ±n herkes tarafÄ±ndan bilinmeyen bu ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± samimi bir ÅŸekilde satÄ±rlara dÃ¶ken bu yÄ±ldÄ±z Lisa Marie Presley.

GeÃ§en yÄ±l henÃ¼z 54 yaÅŸÄ±ndayken beklenmedik bir ÅŸekilde hayata veda eden Presley'in anÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€œFrom Here to the Great Unknown adlÄ± kitabÄ± onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra piyasaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Rock mÃ¼zik efsanesi Elvis Presley'in, Priscilla Presley ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen tek Ã§ocuÄŸu Lisa Marie Presley, yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile gÃ¶remediÄŸi kitabÄ±nda hayatÄ±yla ilgili bilinmeyenleri samimi ÅŸekilde anlattÄ±.

Bunlardan biri de kÄ±zÄ± Riley Keough'a sahip olma Ã¶ykÃ¼sÃ¼...

BEBEÄžÄ°NÄ° ALDIRIP SONRADAN Ã‡OK PÄ°ÅžMAN OLMUÅž

Lisa Marie Presley, fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olarak kendisine ikizi kadar benzeyen kÄ±zÄ±na mÃ¼zisyen Danny Keough ile evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda kucaÄŸÄ±na aldÄ±. Ama ona kavuÅŸmasÄ± Ã¶yle kolay bir biÃ§imde olmadÄ±.

Bunu da kitabÄ±nda anlattÄ± Lisa Marie Presley. Orada yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kÄ±zÄ± Riley'i dÃ¼nyaya getirmeden Ã¶nce bir kez hamile kaldÄ± ama o bebeÄŸi aldÄ±rdÄ±. Bundan da o kadar piÅŸman oldu ki!

O dÃ¶nemi kitabÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Presley "Bunu telafi etmem gerektiÄŸi duygusuna kapÄ±ldÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hala doÄŸmamÄ±ÅŸ bebeÄŸimi aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ma inanamÄ±yordum. Bu Ã§ocuÄŸa sahip olacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Sahip olmam gereken bir Ã§ocuk vardÄ±."

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PLAN KURUP KIZINA HAMÄ°LE KALDI

Lisa Marie, Danny Keough'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±na sahip olmak iÃ§in plan kurdu. Danny Keough ile bir gemi seyahati planladÄ±. Bunun iÃ§in de doÄŸurgan olduÄŸu dÃ¶nemi hesapladÄ±.

Presley, kitabÄ±nda doÄŸurmadan hayatÄ±na son verdiÄŸi Ã§ocuÄŸuyla konuÅŸtuÄŸunu da itiraf etti. Orada yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o bebeÄŸe kendisini affetmesi ricasÄ±nda bulunuyordu. "Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m... LÃ¼tfen beni affet ve tekrar hamile kalana kadar benimle birlikte ol" diyordu.

Sonunda da 1989 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda kÄ±zÄ± Riley'e hamile olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

YÄ±ldÄ±z kitabÄ±nda sÄ±rf aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bebeÄŸinin piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yok etmek iÃ§in hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde kocasÄ± Danny Keough'u tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de satÄ±rlarÄ±na ekledi.

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Lisa Marie ve Danny, 1988 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Bu evlilik 1994 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼. Bu arada Ã§iftin Riley dÄ±ÅŸÄ±nda Benjamin Storm adÄ±nÄ± verdikleri bir de oÄŸullarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Fakat 1992 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Benjamin, 2020 yÄ±lÄ±nda gencecik yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Lisa Marie Presley, oÄŸlu Benjamin'i gencecik yaÅŸÄ±nda topraÄŸa verdi. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden sadece Ã¼Ã§ yÄ±l geÃ§miÅŸken kendisi de bu dÃ¼nyaya veda etti.

'ANNEM KALBÄ° KIRIK Ã–LDÃœ': Lisa Marie Presley'in kocasÄ±na tuzak kurup hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi kÄ±zÄ± Riley, annesinin geÃ§irdiÄŸi operasyondan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ama onun belirttiÄŸi baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. KÄ±zÄ± Riley'e gÃ¶re annesi oÄŸlu Benjamin'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶ylesine etkilendi ki ve Ã¶ylesine Ã¼zÃ¼ldÃ¼ ki bu bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde kalbi kÄ±rÄ±k bir anneydi.

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HAYATI BOYUNCA TOPLAM DÃ–RT KEZ EVLENDÄ°

Lisa Marie Presley, Danny Keough'tan dÃ¼nyaya gelen Riley ve Benjamin'in yanÄ± sÄ±ra sonradan evlendiÄŸi Michael Lockwood'dan Harper ve Finley adÄ±nda ÅŸu ada 16 yaÅŸÄ±nda olan ikiz Ã§ocuklarÄ±nÄ± da dÃ¼nyaya getirdi.

Lisa Marie Presley, ilk evliliÄŸini "pop mÃ¼ziÄŸim prensi" olarak nitelendirilen Michael Jackson ile yaptÄ±. 1994 ile 1996 arasÄ±nda sÃ¼ren bu evliliÄŸin bitiminden sonra Presley bu kez de Nicolas Cage ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. 2002'de baÅŸlayan bu evlilik 2004 yÄ±lÄ±nda sona erdi.

Lisa Maria ilk evliliÄŸini Michael Jackson ile yaptÄ±.

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ArdÄ±ndan Nicolas Cage ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.





Danny Keough ile iki Ã§ocuk sahibi olduÄŸu evlilik bittikten sonra ikizlerinin babasÄ± Michael Lockwood (yukarÄ±da) ile evlendi.





Rock mÃ¼ziÄŸin efsanesi Elvis Presley'in tek Ã§ocuÄŸu Lisa Marie de babasÄ± gibi mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapÄ±yordu.

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