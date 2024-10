ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z sÄ±rlarÄ±nÄ± satÄ±rlara dÃ¶kmÃ¼ÅŸ: KocamÄ± tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p hamile kaldÄ±m

Haberin Devamı

Bu satırlar, verdiği karar sonrası bebeğinin hayatını daha doğmadan sonlandıran bir ünlü yıldızın anılarından...

Bu yüzden yaşadığı büyük pişmanlık sonrası yeniden bir bebek sahibi olmak için nasıl çaba harcadığını, hatta kocasını, kendi deyimiyle 'tuzağa düşürdüğünü' bile itiraf etti bu ünlü yıldız.



ANILARINI YAZDIĞI KİTAP ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYINLANDI

Hayatının herkes tarafından bilinmeyen bu ayrıntılarını samimi bir şekilde satırlara döken bu yıldız Lisa Marie Presley.

Geçen yıl henüz 54 yaşındayken beklenmedik bir şekilde hayata veda eden Presley'in anılarını kaleme aldığı “From Here to the Great Unknown adlı kitabı onun ölümünden sonra piyasaya çıktı.

Rock müzik efsanesi Elvis Presley'in, Priscilla Presley ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen tek çocuğu Lisa Marie Presley, yayınlandığını bile göremediği kitabında hayatıyla ilgili bilinmeyenleri samimi şekilde anlattı.

Bunlardan biri de kızı Riley Keough'a sahip olma öyküsü...

BEBEĞİNİ ALDIRIP SONRADAN ÇOK PİŞMAN OLMUŞ

Lisa Marie Presley, fiziksel görünüm olarak kendisine ikizi kadar benzeyen kızına müzisyen Danny Keough ile evliliği sırasında kucağına aldı. Ama ona kavuşması öyle kolay bir biçimde olmadı.

Bunu da kitabında anlattı Lisa Marie Presley. Orada yazdığına göre kızı Riley'i dünyaya getirmeden önce bir kez hamile kaldı ama o bebeği aldırdı. Bundan da o kadar pişman oldu ki!

O dönemi kitabında şöyle anlattı Presley "Bunu telafi etmem gerektiği duygusuna kapıldım. Çünkü hala doğmamış bebeğimi aldırdığıma inanamıyordum. Bu çocuğa sahip olacağımı düşündüm. Sahip olmam gereken bir çocuk vardı."

PLAN KURUP KIZINA HAMİLE KALDI

Lisa Marie, Danny Keough'dan dünyaya gelen kızına sahip olmak için plan kurdu. Danny Keough ile bir gemi seyahati planladı. Bunun için de doğurgan olduğu dönemi hesapladı.

Presley, kitabında doğurmadan hayatına son verdiği çocuğuyla konuştuğunu da itiraf etti. Orada yazdığına göre o bebeğe kendisini affetmesi ricasında bulunuyordu. "Çok üzgünüm... Lütfen beni affet ve tekrar hamile kalana kadar benimle birlikte ol" diyordu.

Sonunda da 1989 yılının mayıs ayında kızı Riley'e hamile olduğunu öğrendi.

Yıldız kitabında sırf aldırdığı bebeğinin pişmanlığını yok etmek için hamile kaldığını ve bu şekilde kocası Danny Keough'u tuzağa düşürdüğünü de satırlarına ekledi.

Lisa Marie ve Danny, 1988 yılında evlendiler. Bu evlilik 1994 yılına kadar sürdü. Bu arada çiftin Riley dışında Benjamin Storm adını verdikleri bir de oğulları dünyaya geldi. Fakat 1992 yılında dünyaya gözlerini açan Benjamin, 2020 yılında gencecik yaşında hayata veda etti.

Lisa Marie Presley, oğlu Benjamin'i gencecik yaşında toprağa verdi. Onun ölümünün üzerinden sadece üç yıl geçmişken kendisi de bu dünyaya veda etti.

'ANNEM KALBİ KIRIK ÖLDÜ': Lisa Marie Presley'in kocasına tuzak kurup hamile kaldığını itiraf ettiği kızı Riley, annesinin geçirdiği operasyondan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü söyledi. Ama onun belirttiği başka bir ayrıntı daha vardı. Kızı Riley'e göre annesi oğlu Benjamin'in ölümünden öylesine etkilendi ki ve öylesine üzüldü ki bu büyük kayıp yüzünden öldüğünde kalbi kırık bir anneydi.

HAYATI BOYUNCA TOPLAM DÖRT KEZ EVLENDİ

Lisa Marie Presley, Danny Keough'tan dünyaya gelen Riley ve Benjamin'in yanı sıra sonradan evlendiği Michael Lockwood'dan Harper ve Finley adında şu ada 16 yaşında olan ikiz çocuklarını da dünyaya getirdi.

Lisa Marie Presley, ilk evliliğini "pop müziğim prensi" olarak nitelendirilen Michael Jackson ile yaptı. 1994 ile 1996 arasında süren bu evliliğin bitiminden sonra Presley bu kez de Nicolas Cage ile hayatını birleştirdi. 2002'de başlayan bu evlilik 2004 yılında sona erdi.

Lisa Maria ilk evliliğini Michael Jackson ile yaptı.

Ardından Nicolas Cage ile hayatını birleştirdi.





Danny Keough ile iki çocuk sahibi olduğu evlilik bittikten sonra ikizlerinin babası Michael Lockwood (yukarıda) ile evlendi.





Rock müziğin efsanesi Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie de babası gibi müzik dünyasında kariyer yapıyordu.