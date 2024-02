Ünlü yapımcı hayatının şokunu yaşadı... Ne büyük bir acı bu... Geride iki küçük kızı kaldı

Haberin Devamı

Aslında başlangıcından bu yana "Oscar'ın laneti" diye bir olgu vardı. Belli ki bu kez biraz şekil değiştirerek yine devreye girmişti bazı yorumlara göre.

Ama bu diğerlerinden farklıydı. Genellikle yaşanan, Oscar'a aday gösterilen ya da kazanan bir oyuncunun yuvasının dağılmasıydı.

BU AYRILIK, HEPSİNDEN DAHA CAN YAKICI

Bu kez de bir ayrılık vardı ama bu diğerlerinden daha can yakıcıydı. Çünkü kendini Beverly Hills'teki bir otelin yüksek katlarından aşağıya bırakan genç kadın yani ünlü yapımcının eşi Isabella Thomas daha 39 yaşındaydı. Üstelik de geride acılı kocasını ve 2021 yılında dünyaya gelen iki küçük kızını bırakmıştı.

Dışarıdan bakıldığında hiçbir sorunu yokmuş gibi görünen Isabelle Thomas'ın, kiraladığı otel odasının balkonundan kendini boşluğa bıraktığı açıklandı polis tarafından.

Genç kadının cansız bedenini, otelin havuz alanında bulanlar ne olduğunu anlayamasa da polis yaptığı inceleme sonrasında olayı intihar diye rapor etti.

Isabelea Thomas geride neden kendi canına kıydığını anlatan bir mektup da bırakmamıştı.

Yapımcı Bradley Thomas'ın kız kardeşi Diana O'Donnel, İngiliz Daily Mail gazetesine ailenin gelini Isabelle Thomas'ı anlattı. Belli ki gelin Isabelle ya da aile arasındaki adıyla Izzy ile görümce Diana birbirleriyle çok iyi geçiniyorlardı.

Görümce Diana'nın anlattığına göre karısını kaybetmenin şokunu yaşayan yapımcı Bradley Thomas'ın annesi ile yeğeni olayı duyar duymaz soluğu Los Angeles'ta aldı.

Ayrıca Izzy ile Bradley'in dört arkadaşı daha ailenin yardımına koştu. Çünkü her ne kadar acı çok büyük olsa da yapılması gereken önemli bir iş vardı. Isabelle Thomas'ın geride kalan iki küçük çocuğuna bakmak.

Görümce Diana'nın anlattığına göre Bradley Thomas'ın annesi, yeğeni ve dört arkadaşı minik çocuklarla ilgileniyor gün boyu.

Onları sabah yataklarından kaldırıyor. Kahvaltılarını hazırlıyor ve onlara hikayeler okuyor. Henüz yaşları çok küçük olan çocukların normal hayatlarını sürdürmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar.

'SANKİ SONSUZA KADAR HAYATIMDA OLACAKTI'

Izzy Thomas'ın görümcesi, Bradley Thomas'ın ablası Diana'ya göre genç kadın aslında anlaşması kolay olan biriydi.

Diana "O sanki sonsuza kadar benim hayatımda olacakmış gibi hissediyordum. Sonsuza kadar arkadaş olacakmışız gibi. Ve harika bir gelindi" diye tanımladı Izzy'yi.

Diana O'Donnell, onu bu kadar genç yaşta ve böylesine trajik bir şekilde kaybettikleri için çok üzgün olduklarını da sözlerine ekledi.

Görümce Diana, Isabelle Thomas'ın bu şoke eden ölümünü " Bu hepimiz için korkunç bir kayıp" diye ifade etti.



ARİSTOKRAT BİR AİLENİN KIZI : Isabelle Thomas, aslında aristokrat bir aileden geliyordu. Sir Henry Lawrence ile eski eşi Penelope Nunan'ın kızıydı. Isabelle ile yapımcı Bradley Thomas, Los Angeles'ta tanıştılar. 2018 yılında da evlendiler.

İKİ KARDEŞİ BİRLEŞTİREN KORKUNÇ KADER

Bu arada Diana O'Donnell, verdiği demeçte kardeşi Bradley ile kendisini korkunç bir ortak kaderin birleştirdiğini de anlattı.

59 yaşındaki Diana, bundan 20 yıl önce kocasını yine benzer bir şekilde kaybetmişti. Diana'nın kocası da kendi canına kıymıştı. "Bu yüzden Bradley'in nasıl bir acıyla başa çıkmaya çalıştığını biliyorum" diye konuştu.

"Bu olay ailemizi birden fazla kez vurdu. Ne kadar kırılgan ve hassas olduğumuzu bilmiyorduk. Bu, kimyasal bir dengesizlikten kaynaklanan bir durum. Ya da nasıl tanımlarsanız öyle..."

Diana O'Donnell, bir insanın çocuklarını yanında eşi olmadan yalnız başına büyütmeye çalışmasının çok zor bir durum olduğunu anlattı.

Ama kardeşi Bradley'in çevresinde çok dostu ve seveni olduğunu hatırlatarak "Bu açıdan çok şanslı" diye konuştu.

Kendi kocası intihar ettiğinde bu olayı kamuoyundan gizli tutmanın kendisi için kolay olduğunu anlattı Diana O'Donnell.

Ama kardeşi tanınmış biri olduğu için Isabelle'in geride bıraktığı iki küçük kızın günün birinde internetten annelerinin başına ne geldiğini öğrenme olasılığı bir hala olarak onun en büyük endişesi.

Diana sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu küçük kızlar yanlarında anneleri olmadan büyüyecek. Kafalarında bir sürü soru işareti ve kalplerinde büyük bir acı olacak. Çünkü anneleri onların büyümelerini görmek için orada olmayacak. Ya da hayatlarındaki önemli olayları onunla paylaşamayacaklar."

Diana, bir hala olarak annelerinin canına kıymasının aslında iki küçük kızın hayatını da sonsuza kadar yaraladığını ifade etti.

HEPİMİZ ONA BAYILIRDIK

Diana O'Donnell şoke edici bir şekilde hayatını kaybeden kardeşinin karısı Izzy hakkında "Hepimiz ona bayılırdık. Pırıl pırıl bir kişiliği vardı. Çok çekiciydi. Her zaman sevimliydi. Kimse hakkında da kötü konuşmazdı" dedi.

Izzy'yi intihara sürükleyen sebebin ne olduğu hakkında da şunları söyledi Diana O'Donnell. "Onun sağlık durumu özel hayata girer ve gizlidir. Ama bazı ruhsal sorunlarla mücadele eden kişiler kimi zaman böyle uç noktada yollara sapabilirler" diye konuştu.

Israrla Isabelle'in ruh sağlığı hakkında konuşmaktan kaçınan Diana O'Donnell yine de "Çok açık ki bazı ruhsal sorunlarla mücadele eden kişiler kimi zaman kendi hayatlarına kıymak gibi yöntemlere yönelebilir" diye sürdürdü sözlerini.

AİLENİN TARİHİ TRAJEDİLERLE DOLU : Bradley Thomas'ın ailesinin gördüğü ilk trajedi Isabelle'in ölümü değil... Ondan önce kendisinin de anlattığı gibi Diana da çok genç yaşta kocasını kaybetti.O da kendi canına kıydı. Sonra geride kalan çocuklarına bakımı konusunda onlara teyzeleri yardımcı oldu. Ama o da kısa sürede kanserden hayata veda etti.Bradley ve Diana'nın babaları da 2022 yılında 81 yaşındayken kanser nedeniyle yaşamını kaybetti.Diana O'Donnell, kardeşinin karısı Isabelle'in kendi canına kıymasının ardından kardeşiyle onun düğünlerinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı. 2018 yılında evlenen Bradley ile Isabelle'nin ikiz kızları da 2021 yılında dünyaya geldi.

Isabelle Thomas, geçtiğimiz cuma günü kendini Los Angeles'ta bulunan Hotel Angeleno'nun üst katlarındaki bir odanın balkonundan aşağıya attı. Cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede genç kadının düşmeye bağlı ölümcül travmalar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşinin ölümüyle büyük bir acı yaşayan yapımcı Bradley Thomas, Bradley Thomas aynı zamanda There's Something About Mary, Triangle of Sadness ve Dumb and Dumber gibi filmlerin yapımcısı olarak da tanınıyor.