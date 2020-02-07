Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'a mesaj şoku! 'Bohçanı topla...'

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, oyuncu 25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın hayatı, bir hayranı yüzünden karardı. Ünlü oyuncu, Sarıyer'deki evinin önüne yüzük bırakıp evlilik teklifi yapan, çiçekler gönderen ve "Bohçanı topla" diye mesaj atan hayranından şikayetçi oldu.

HUZUR VE SÜKUN BOZMA

Olay mahkemeye taşındı. Hayran Timuçin K. kendisini "Niyetim kötü değil, kendisine zarar vermek istemedim" diye savundu. Oyuncunun avukatı ise "Gülsim korkuyla yaşıyor" dedi. Mahkeme, Timuçin K.'ya, ünlü oyuncunun huzur ve sükununu bozmaktan 3 ay hapis cezası verdi.





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