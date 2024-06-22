ÃœnlÃ¼ oyuncunun yÃ¼rek aÄŸrÄ±sÄ±... O kadar uÄŸraÅŸtÄ± ama oÄŸlunu kurtaramadÄ±... DualarÄ±m onunla

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BÃ¶yle ilk anda hiÃ§bir sorunu yokmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nse de Ã¼nlÃ¼ oyuncunun aslÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir derdi, bir kalp sÄ±zÄ±sÄ± var. Bunun kaynaÄŸÄ± da saplandÄ±ÄŸÄ± bataklÄ±ktan kurtarmak iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ± ama bunu bir tÃ¼rlÃ¼ baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer oÄŸlu...

MADALYONUN DÄ°ÄžER YÃœZÃœ BÄ°RAZ KARANLIK

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ oyuncu, sinemanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± James Bond'u olarak bilinen Pierce Brosnan. 71 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 2001 yÄ±lÄ±ndan bu yana "KarÄ±mÄ±n her kÄ±vrÄ±mÄ±na aÅŸÄ±ÄŸÄ±m" dediÄŸi Keely Shaye Smith ile Ã§ok mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Bu evliliÄŸinden de 23 yaÅŸÄ±nda Paris ve 27 yaÅŸÄ±nda Dylan adÄ±nda iki tane oÄŸlu var. Bu iki Ã§ocuk, her aÃ§Ä±dan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yor.

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Ama bir de madalyonun diÄŸer yÃ¼zÃ¼ var... Ä°ÅŸte o yÃ¼zÃ¼ biraz karanlÄ±k. Ä°ÅŸte o kÄ±sÄ±mda hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ bir Ã¶ykÃ¼ gizli.

Pierce Brosnan, Keely Shaye Smith'ten Ã¶nce Cassandra Harris ile evliydi. Brosnan'Ä±n, genÃ§ yaÅŸta kansere kurban verdiÄŸi Cassandra'nÄ±n Dermot Harris ile yaptÄ±ÄŸÄ± eski evliliÄŸinden de iki tane Ã§ocuÄŸu vardÄ±: Charlotte ve Christopher.

ONLARA SOYADINI VERDÄ° AMA BÄ°RÄ° ERKENDEN Ã–LDÃœ, DÄ°ÄžERÄ° HAYATINI HARCADI

ÃœnlÃ¼ oyuncu, her ne kadar biyolojik babalarÄ± olmasa da bu iki Ã§ocuÄŸu evlat edindi, nÃ¼fusuna geÃ§irdi, onlara soyadÄ±nÄ± verdi.

Ã–z babalarÄ± Ã¶ldÃ¼kten sonra onlarÄ±n babasÄ±z kalmasÄ±na izin vermedi Brosnan. Onun bu kararÄ±, o sÄ±rada evli olduÄŸu Cassandra Harris'i de mutlu etti elbette.

Fakat Ã¶nce karÄ±sÄ±nÄ± kaybeden Brosnan, ardÄ±ndan da 41 yaÅŸÄ±ndayken evlat edindiÄŸi ama Ã¶z kÄ±zÄ± gibi baÄŸrÄ±na bastÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± Charlotte'u kanser yÃ¼zÃ¼nden kaybetti. Elinde bir tek Christopher kaldÄ±. Ama doÄŸrusu o da Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yÃ¼zÃ¼nÃ¼ hiÃ§ gÃ¼ldÃ¼rmedi.

KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n bataÄŸÄ±na saplanan Christopher'Ä± kurtarmak iÃ§in elinden geleni yaptÄ± Pierce Brosnan.

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Ä°YÄ° OKULLARDA OKUTTU AMA YÄ°NE YÃœZÃœNÃœ GÃœLDÃœRMEDÄ°Â

Brosnan, Christopher'Ä±n bir meslek sahibi olmasÄ±, kendine bir hayat kurmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§abaladÄ±. Onu UCLA ve New York Film Akademisi gibi hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r okullarda okuttu.

Hatta kendisinin baÅŸrollerini Ã¼stlendiÄŸi Tomorrow Never Dies ve The World Is Not Enough adlÄ± yapÄ±mlarda birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Yine de Pierce Brosnan'Ä±n, biyolojik babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ã¶z Ã§ocuÄŸu gibi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Christopher, hayatÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§eki dÃ¼zen veremedi. KÃ–tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakamadÄ±.

Ã‡abalarÄ± sonuÃ§suz kalan Brosnan da Chpristopher'dan sadece fiziksem olarak deÄŸil yasal olarak da uzaklaÅŸtÄ±. ArtÄ±k baba ile oÄŸul gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yorlar bile.

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20 YILDIR GÃ–RÃœÅžMEDÄ°LER

Brosnan'Ä±n, kÃ¼Ã§Ã¼kken nÃ¼fusuna geÃ§irip soyadÄ±nÄ± verdiÄŸi Christopher, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Londra'da objektiflere takÄ±ldÄ±.

51 yaÅŸÄ±ndaki Christopher Brosnan, gÃ¶zlerindeki dalgÄ±n bakÄ±ÅŸlarla alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±. Sonra da evinin yolunu tuttu.

Christopher'Ä±n, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸini fark etmesine raÄŸmen buna hiÃ§ tepki gÃ¶stermemesi de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

'DUALARIM ONUNLA'

ÃœnlÃ¼ oyuncu birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda "Christopher kaybolmuÅŸ gibi... Onun nerede olduÄŸunu ve Ã§ok zor bir hayat sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyorum" diye konuÅŸtu.

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OÄŸlunun iyileÅŸmesi iÃ§in sadece gÃ¼Ã§lÃ¼ bir inanca tutunduÄŸunu belirten Brosnan "Christopher, sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla ailedeki herkesi testten geÃ§irdi. Ama en Ã§ok da kendini" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ o rÃ¶portajda sÃ¶zlerini.

OÄŸlundan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ hissettiÄŸini de gizlemedi Pierce Brosnan. AslÄ±nda insanÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ± tam olarak hayatÄ±ndan Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine de ona gidip kendi hayatÄ± ve Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgilenmesini sÃ¶ylediÄŸini belirtti. Sonra da ekledi: " DualarÄ±m onunla."

YÄ°NE DE ONU TAMAMEN DIÅžLAMADI

Her ne kadar aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na toplamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Chistopher'a kÄ±zgÄ±n olsa da Pierce Brosnan, kimi Ã¶zel gÃ¼nlerde onu da dÄ±ÅŸlamÄ±yor.

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Bunun bir Ã¶rneÄŸini de 2022 yÄ±lÄ±ndaki Babalar GÃ¼nÃ¼'nde sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. BÃ¼tÃ¼n oÄ±ÄŸullarÄ± Paris, Dylan, Sean ve Christopher'Ä±n isimlerini yazarak "Sevginiz iÃ§in kalbimin derinliklerinden teÅŸekkÃ¼r ederim" diye yazdÄ±.

Bu arada Cassandra Harris ile Pierce Brosnan'Ä±n Sean adÄ±nda ÅŸu anda 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda olan ortak bir Ã§ocuÄŸu bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Brosnan, erken yaÅŸta Ã¶len evlatlÄ±k kÄ±zÄ± Charlotte sayesinde iki tane de torun sahibi oldu.

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Pierce Brosnan, kansere yenik dÃ¼ÅŸen Cassandra Harris'in, Ã¶len eÅŸi Dermot Harris'den dÃ¼nyaya gelen oÄŸlunu ve kÄ±zÄ±nÄ± nÃ¼fusuna geÃ§irip onlara soyadÄ±nÄ± verdi.Â





Brosnan "Her kÄ±vrÄ±mÄ±na aÅŸÄ±ÄŸÄ±m" dediÄŸi karÄ±sÄ± Keely Shaye Smith Brosnan ile mutlu ve uzun bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.





Ã‡iftin Paris ve Dylan adÄ±nda iki tane erkek Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â

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