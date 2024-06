ÃœnlÃ¼ oyuncunun yÃ¼rek aÄŸrÄ±sÄ±... O kadar uÄŸraÅŸtÄ± ama oÄŸlunu kurtaramadÄ±... DualarÄ±m onunla

Haberin Devamı

Böyle ilk anda hiçbir sorunu yokmuş gibi görünse de ünlü oyuncunun aslında çok büyük bir derdi, bir kalp sızısı var. Bunun kaynağı da saplandığı bataklıktan kurtarmak için çok çaba harcadığı ama bunu bir türlü başaramadığı bir diğer oğlu...

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ BİRAZ KARANLIK

Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu, sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak bilinen Pierce Brosnan. 71 yaşındaki oyuncu, 2001 yılından bu yana "Karımın her kıvrımına aşığım" dediği Keely Shaye Smith ile çok mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Bu evliliğinden de 23 yaşında Paris ve 27 yaşında Dylan adında iki tane oğlu var. Bu iki çocuk, her açıdan ünlü çiftin yüzünü güldürüyor.

Haberin Devamı

Ama bir de madalyonun diğer yüzü var... İşte o yüzü biraz karanlık. İşte o kısımda hüzünlü bir öykü gizli.

Pierce Brosnan, Keely Shaye Smith'ten önce Cassandra Harris ile evliydi. Brosnan'ın, genç yaşta kansere kurban verdiği Cassandra'nın Dermot Harris ile yaptığı eski evliliğinden de iki tane çocuğu vardı: Charlotte ve Christopher.

ONLARA SOYADINI VERDİ AMA BİRİ ERKENDEN ÖLDÜ, DİĞERİ HAYATINI HARCADI

Ünlü oyuncu, her ne kadar biyolojik babaları olmasa da bu iki çocuğu evlat edindi, nüfusuna geçirdi, onlara soyadını verdi.

Öz babaları öldükten sonra onların babasız kalmasına izin vermedi Brosnan. Onun bu kararı, o sırada evli olduğu Cassandra Harris'i de mutlu etti elbette.

Fakat önce karısını kaybeden Brosnan, ardından da 41 yaşındayken evlat edindiği ama öz kızı gibi bağrına bastığı kızı Charlotte'u kanser yüzünden kaybetti. Elinde bir tek Christopher kaldı. Ama doğrusu o da ünlü oyuncunun yüzünü hiç güldürmedi.

Kötü alışkanlıklarının batağına saplanan Christopher'ı kurtarmak için elinden geleni yaptı Pierce Brosnan.

Haberin Devamı

İYİ OKULLARDA OKUTTU AMA YİNE YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ

Brosnan, Christopher'ın bir meslek sahibi olması, kendine bir hayat kurması için çok çabaladı. Onu UCLA ve New York Film Akademisi gibi hatırı sayılır okullarda okuttu.

Hatta kendisinin başrollerini üstlendiği Tomorrow Never Dies ve The World Is Not Enough adlı yapımlarda birlikte çalıştı.

Yine de Pierce Brosnan'ın, biyolojik babasının ölümünden sonra öz çocuğu gibi büyüttüğü Christopher, hayatına bir türlü çeki düzen veremedi. KÖtü alışkanlıklarını bir türlü bırakamadı.

Çabaları sonuçsuz kalan Brosnan da Chpristopher'dan sadece fiziksem olarak değil yasal olarak da uzaklaştı. Artık baba ile oğul görüşmüyorlar bile.

Haberin Devamı

20 YILDIR GÖRÜŞMEDİLER

Brosnan'ın, küçükken nüfusuna geçirip soyadını verdiği Christopher, geçtiğimiz günlerde yaşadığı Londra'da objektiflere takıldı.

51 yaşındaki Christopher Brosnan, gözlerindeki dalgın bakışlarla alışveriş yaptı. Sonra da evinin yolunu tuttu.

Christopher'ın, görüntülendiğini fark etmesine rağmen buna hiç tepki göstermemesi de dikkatlerden kaçmadı.

'DUALARIM ONUNLA'

Ünlü oyuncu birkaç yıl önce bir dergiye verdiği röportajda "Christopher kaybolmuş gibi... Onun nerede olduğunu ve çok zor bir hayat sürdürdüğünü biliyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Oğlunun iyileşmesi için sadece güçlü bir inanca tutunduğunu belirten Brosnan "Christopher, sürdürdüğü kötü alışkanlıklarıyla ailedeki herkesi testten geçirdi. Ama en çok da kendini" diye sürdürdü o röportajda sözlerini.

Oğlundan uzaklaştığı için büyük bir üzüntü hissettiğini de gizlemedi Pierce Brosnan. Aslında insanın çocuklarını tam olarak hayatından çıkarmasının mümkün olmadığını belirten ünlü oyuncu yine de ona gidip kendi hayatı ve ölümüyle ilgilenmesini söylediğini belirtti. Sonra da ekledi: " Dualarım onunla."

YİNE DE ONU TAMAMEN DIŞLAMADI

Her ne kadar aklını başına toplamadığı için Chistopher'a kızgın olsa da Pierce Brosnan, kimi özel günlerde onu da dışlamıyor.

Haberin Devamı

Bunun bir örneğini de 2022 yılındaki Babalar Günü'nde sosyal medyada yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi. Bütün oığulları Paris, Dylan, Sean ve Christopher'ın isimlerini yazarak "Sevginiz için kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim" diye yazdı.

Bu arada Cassandra Harris ile Pierce Brosnan'ın Sean adında şu anda 40'lı yaşlarında olan ortak bir çocuğu bulunduğunu da hatırlatalım. Brosnan, erken yaşta ölen evlatlık kızı Charlotte sayesinde iki tane de torun sahibi oldu.

Pierce Brosnan, kansere yenik düşen Cassandra Harris'in, ölen eşi Dermot Harris'den dünyaya gelen oğlunu ve kızını nüfusuna geçirip onlara soyadını verdi.





Brosnan "Her kıvrımına aşığım" dediği karısı Keely Shaye Smith Brosnan ile mutlu ve uzun bir evlilik sürdürüyor.





Çiftin Paris ve Dylan adında iki tane erkek çocuğu bulunuyor.