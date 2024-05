Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf… ‘Zayıf olmaktan nefret ediyorum’

Haberin Devamı

Hem ünlü dizisi hem de kendi tavrı ve tarzı onu 2000’li yılların en beğenilen kadın oyuncularından biri yaptı.

CANLANDIRDIĞI ROL YILLARDIR ONUN TARZINI DA BELİRLEDİ

Sarah Jessica Parker, Sex anda the City’nin başrolünde Carrie Bradshaw karakterini canlandırdığı ilk günden beri bu karakterle özdeşleşti ve adeta bu tek rolle gösteri dünyasının en büyük yıldızlarından biri oldu.

Sarah Jessica Parker, Sex anda the City dizisinde canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteriyle adeta özdeşleşmiş durumda

New York’ta yaşayan 4 kadın arkadaşın başından geçen maceraları anlatan dizi hâlâ sıkı hayranları tarafından izlenmeye devam ediyor. Hatta aradan geçen uzun yıllardan sonra diziye “And Just Like That” adında bir devam dizisi de çekildi.

Sarah Jessica Parker bir yandan gönül verdiği tiyatro sahnesinde de çok başarılı oldu. Neredeyse 30 yıldır evli olduğu kocası Matthew Broderick’le sahneye çıktıkları bir oyunları da oldu.

Adeta bir stil ikonuna dönüşen yıldız oyuncu yıllardır minyon yapısı ve zayıflığıyla tanınıyor

HOLLYWOOD'UN EN BÜYÜK STİL İKONLARINDAN BİRİ

Ünlendiği ilk yıllardan beridir hayatını hep spot ışıkları altında yaşayan yıldız oyuncu gerek dizisinde gerekse kendi yaşantısında giyimi, saçları, çeşit çeşit ayakkabı ve çantasıyla Hollywood’un en şık isimlerinden biri kabul edildi.

Her zaman da formunu korudu, üç çocuk annesi olmasına rağmen her zaman oldukça zayıf fiziğiyle dikkat çekti. Bu zaten Hollywood’daki çoğu kadın oyuncu için olmazda olmaz bir özellik.

Sarah Jessica Parker ve Matthew Broderick’in üç çocuğu var

Çünkü sinema ve dizi sektörü şimdilerde beden olumlama akımı olsa da kadın yıldızlardan hep böyle zayıf olmalarını bekledi. Birçok yıldız da zorlu süreçlerden, sıkı diyet ve egzersiz programlarından geçerek bu görüntülerini korudu.

HERKES ONA HAYRAN AMA...

Ancak Sarah Jessica Parker bu görüntüsü konusunda oldukça dertli. Bunu da yıllar sonra, yakın zaman önce verdiği bir röportajda itiraf etti. Birçok hayranı onun gibi gözükebilmek ve her dem zayıf kalabilmek istiyor.

Hatta çoğu zaman bu zayıflığın sırrı merak ediliyor ve Sarah Jessica Parker’a bunu nasıl başardığı soruluyor. Ancak anlaşılan durum dışarıdan göründüğü gibi değil.

"ZAYIF OLMAKTAN NEFRET EDİYORUM"

Çünkü ünlü oyuncu bu soru karşısında beklenmedik bir itirafta bulundu. Sarah Jessica Parker zayıf olmaktan nefret ettiğini ve istese de kilo alamadığını söyledi.

Birçok hayranı belki de ünlü oyuncunun bu zayıf görüntüsüne özeniyor ancak Sarah Jessica Parker zayıf olmaktan nefret ettiğini itiraf etti

Herkes yıllardır onun minyon fiziğine ve zayıflığına özenirken aslında 59 yaşındaki Parker bundan memnun olmadan yaşadığını söylüyor.

"BU BENİM KENDİ TERCİHİM DEĞİL"

Ünlü oyuncu “Pek çok insanın katlanması gereken bir çile var. Ben zayıf olmaktan hoşlanmıyorum. Ve eğer kardeşlerimle tanıştıysanız genetik yapıları aynıdır” diyerek zayıflığının aslında kendi tercihi olmadığını itiraf etti.

Böyle görünmekten nefret etse de kilo alamadığını, denese de zayıflığından kurtulamadığını söyleyen Sarah Jessica Parker “Zayıf olmayı özellikle tercih etmiyorum. Ve zayıflığımla övünmüyorum” dedi.

Biraz daha kilolu olmayı tercih ederim diyen ünlü oyuncu vücudunun ve genetik yapısının buna izin vermediğini söyledi.

EVLİLİKLERİ KAYA GİBİ SAĞLAM

Sarah Jessica Parker ve Matthew Broderick’in Hollywood’da eşine pek rastlanmayan mutlu bir evliliği var.

Yıldız isim zayıflığının genetik olduğunu ve istese de kilo alamadığını söylüyor

İki ünlü Hollywood yıldızı tiyatroya duydukları aşk sayesinde, gençlik yıllarında sahnede tanışmıştı.

1997’de evlenen ve 27 yıldır bu evliliği başarıyla yürüten çiftin 21 yaşında James adında bir oğulları ve 14 yaşında Marha ve Tabitha adında ikiz kızları var.