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Haber Giriş: 13.12.2020 - 22:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Mete Yavaşoğlu'ndan kötü haber!

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Mete Yavaşoğlu'ndan kötü haber!
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Son dakika haberi... Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası Twitter'dan yaptığı açıklamada baş sağlığı mesajı paylaştı.

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi


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