Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Mete Yavaşoğlu'ndan kötü haber!

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi







Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun🙏 #MeteYavaşoğlu pic.twitter.com/x8DIPe8lsN — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) December 13, 2020