Kendi programında gözyaşlarıyla açıkladı: Beş aylık oğlumu beyin tümöründen kaybettim! 

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PROGRAMINDA AÇIKLADI

Mariah Carey'nin eski eşi olan Cannon, model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'in son anlarını onunla birlikte geçirdiğini, hatta onu ölmeden önce kucağına alıp son bir kez sahile götürdüğünü anlattı. Cannon, hayatının bu en acı deneyimini The Nick Cannon Show adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.

İKİ AYLIKKEN YOLUNDA GİTMEYEN BİR ŞEYLER OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Nick Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını anlattı. Bu sürede bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını anlattı Nick Cannon. Daha sonra da öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını sözlerine ekledi.

TÜMÖR AKILLARINA GELMEDİ

Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Cannon "Ama onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük" dedi. Ama o muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiği söylendi çifte. Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde ise giderek kötüleştiğini belirtti.

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SON SAATLERİNİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Cannon; Zen ile geçirdiği son saatleri de anlattı programında. Geçen hafta sonu New York'tan, bebeğinin annesiyle birlikte yaşadığı California'da gittiğini söyledi Cannon. Pazar sabahı kendisi ve sevgilisi Alyssa Scott ile birlikte uyandıklarını ve bebeği de alıp sahile gittiklerini anlattı. O geziden sonra birkaç saat sonra da Zen'in son nefesini verdiğini söyledi Cannon.

'ALYSSA GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADIN'

Bu arada Zen'in annesi olan sevgilisi Alyssa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında da çok güçlü durduğunu sözlerine ekledi. Cannon "Zen'in annesi Alyssa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlemedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek" diye sözlerini sürdürdü.

ARDI ARDINA ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ

Sadece beş ay yaşayabilen Zen, Nick Cannon'un yedinci çocuğuydu. Cannon, geçen haziran ayında, birbirine yakın zamanlarda farklı kadınlardan dünyaya gelen bebekleriyle konuşulmuştu. Cannon'ın bir süre birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, bu yıl haziran ayında Zion ve Zillion adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

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MARIAH CAREY'DEN DE İKİZLERİ VAR

Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek Ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olmuştu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.

İKİ ÇOCUK DA BU İLİŞKİDEN

Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.

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HAYATA SADECE BEŞ AY TUTUNABİLDİ

40 yaşındaki Cannon'ın en küçük çocuğu ise model Alyssa Scott'dan dünyaya gelen Zen idi. Fakat onun hayat hikayesi sadece beş ay sürdü.