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YÄ°NE BELGESEL Ã‡EKÄ°YOR

Ukrayna- Rusya savaÅŸÄ±nÄ± konu alan bir belgesel Ã§eken Penn, Polonya sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Uzun bir araÃ§ kuyruÄŸunun yanÄ± baÅŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen Sean Penn'in bavulunu kendisinin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve sÄ±rt Ã§antasÄ±yla seyahat ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

KÄ°LOMETRELERCE YÃœRÃœDÃœLER

Penn paylaÅŸÄ±mÄ±nda "kendisinin ve iki ekip arkadaÅŸÄ±nÄ±n Polonya sÄ±nÄ±rÄ±na kadar kilometrelerce yÃ¼rÃ¼dÃ¼klerini" belirtti. Deneyimli oyuncu ve yÃ¶netmen trafik yoÄŸunluÄŸu nedeniyle araÃ§larÄ±nÄ± yolda terk ettiklerini de ekledi.Â Penn paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Neredeyse bÃ¼tÃ¼n araÃ§lar kadÄ±nlarla ve Ã§ocuklarla dolu. BirÃ§oÄŸunda bagaj bile yoktu. Sahip olduklarÄ± tek deÄŸerli ÅŸey arabalarÄ±" diye yazdÄ±.

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Sean Penn, bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Zaten ÅŸu durumuyla bile van alan ve kalpleri kÄ±ran bu saldÄ±rÄ±nÄ±n bir hata olduÄŸunu" belirtip "Ä°nanÄ±yorum ki Bay Putin eÄŸer yumuÅŸamazsa insanlÄ±k için en büyük hatayÄ± yapmÄ±ÅŸ olacak" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE BELGESEL Ã–NERDÄ°

Penn bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mÄ±nda da takipÃ§ilerine, yÃ¶netmenliÄŸini Evgeny Afineevsky'nin Ã¼stlendiÄŸi 2015 tarihli Winter On Fire adlÄ± belgeseli izlemelerini Ã¶nerdi. Sean Penn, Ukrayna'ya ilgi duyan ancak yakÄ±n tarihi hakkÄ±nda az bilgi sahibi olan kiÅŸilere "LÃ¼tfen bu filmi izleyin" diye seslendi.

ZELENSKÄ° Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœ

Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Sean Penn, Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Ukrayna'ya gitmiÅŸti. 61 yaÅŸÄ±ndaki Penn, geÃ§en yÄ±l da hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± belgesel iÃ§in sÄ±k sÄ±k Ukrayna'ya gidip geliyordu. Zelensky de sosyal medya hesabÄ±nda Penn ile Kiev'de gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Sean Penn, savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan sonra Kiev'de dÃ¼zenlenen bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da objektiflere takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

CESARETÄ° Ã–VÃœLDÃœ

Ukrayna tarafÄ±ndan Penn'in ziyareti yakkÄ±nda yapÄ±lan resmi acÄ±klamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel Ã§ekmek iÃ§in Ã¼lkede olduÄŸu" belirtildi. AÃ§Ä±klamada Sean Penn'in cesareti de Ã¶vÃ¼ldÃ¼.

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Sean Penn, dünya gündemindeki olaylarÄ±n birçoÄŸunu belgesel haline dönüÅŸtürmesiyle de biliniyor. Penn, 2018 yÄ±lÄ±nda da Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini konu alan bir belgesel çekimi için Ä°stanbul'a gelmiÅŸti.

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EL CHAPO, PENN'E KONUÅžTUKTAN SONRA YAKALANDI

Penn, daha Ã¶nce de MeksikalÄ± Ã¼nlÃ¼ uyuÅŸturucu baronu Joaquin Guzman ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla El Chapo (BÃ¼cÃ¼r) ile yaptÄ±ÄŸÄ± gizli rÃ¶portaj bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu. Hatta Penn'in bu rÃ¶portajlarÄ±nÄ±n El Chapo'nun yakalanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Meksika kaynaklarÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ ele geÃ§iremedikleri El Chapo'yu yakalamak iÃ§in Sean Penn'i takip ettiklerini doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. Bu konudaki bir baÅŸka iddia da Amerikan istihbaratÄ±nÄ±n, Sean Penn'i izleyip El Chapo konusunda Meksika hÃ¼kÃ¼metini bilgilendirdiÄŸiydi.

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Hollywood'un ünlü aktivistlerinden biri olan Sean Penn, 2004 yÄ±lÄ±nda Mystic River (Gizemli Nehir) ve 2009 yÄ±lÄ±nda da Milk filmlerindeki performansÄ±yla en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda Oscar kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

AÅžI KARÅžITLARINA Ã‡ATMIÅžTI

Penn, pandeminin en yoÄŸun gÃ¼nlerinde aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlarÄ±na yÃ¶nelik Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±yla da konuÅŸulmuÅŸtu. Penn, aÅŸÄ± olmayanlarÄ±n, insanlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ne doÄŸrultulmuÅŸ bir silah olduÄŸunu savunmuÅŸtu.

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FELAKETÄ°N ARDINDAN HAÄ°TÄ°'YE YARDIM ELÄ° UZATTI

Ã–dÃ¼llÃ¼ oyuncu ve yÃ¶netmen, 2010 yÄ±lÄ±nda Haiti'de meydana gelen yÄ±kÄ±cÄ± depremin ardÄ±ndan bÃ¶lgeye yÃ¶nelik yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla da gÃ¼ndemdeydi. Penn o dÃ¶nemde Haiti'ye insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmiÅŸti. Bu Ã§abalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden de Haiti Devlet BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan "Haiti Ã–zel ElÃ§isi" ilan edilmiÅŸti.

MAGAZÄ°N BASINININ DA GÃœNDEMÄ°NDE

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÃ¼ksel profilli Ã¼nlÃ¼leriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndeme gelen son olarak kendisinin yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki Leila George ile yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼reli evlilikle Magazin gÃ¼ndeminde yer almÄ±ÅŸtÄ±. Pandemi nedeniyle oldukÃ§a durgun bir dÃ¶nem geÃ§iren gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan olaylarÄ±ndan biri usta oyuncu ve yÃ¶netmen Sean Penn'in evlenmesiydi. 61 yaÅŸÄ±ndaki Penn, kendisinden 31 yaÅŸ genÃ§ sevgilisi Leila George ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. TÃ¶ren kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±ldÄ± ve sadece Ã§iftin en yakÄ±n aile Ã¼yeleri ile dostlarÄ± katÄ±ldÄ±. Fakat evlilik uzun sÃ¼rmedi. Sean Penn ile meslektaÅŸÄ± olan Vincent D'Onofrio ile Greta Scacchi'nin kÄ±zÄ± olan Leila George 2021 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±lar.

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Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° MADONNA Ä°LE YAPTI

Bu, Sean Penn'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸinin de sona erdiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Penn ilk evliliÄŸini 1985 ile 1989 arasÄ±nda Madonna ile yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN Ä°KÄ° TANE Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDU

Daha sonra 1996 ile 2020 arasÄ±nda Robin Wright ile evlendi. Ã‡iftin bu evlilikten Dylan adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve Hopper adÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.

Sean Penn bir dÃ¶nem de Charlize Theron ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼reli birliktelikle konuÅŸulmuÅŸtu.

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