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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 30.07.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu sahilde çöp topladı... Alkışlar Seda Bakan'a!

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Ünlü oyuncu sahilde çöp topladı... Alkışlar Seda Bakan'a!

Bodrum’da tatil yapan Seda Bakan önceki gün Bitez’deki bir plajdaydı. Oyuncu yüzmeden önce suda temizlik yaptı, denize atılan çöpleri topladı.

ÖNCE TEMİZLİK

Seda Bakan, Ayvalık’taki film çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile çıktı. Oyuncu önceki gün eşi Ali Erel’le Bodrum-Bitez’deki bir plajdaydı. Bakan, sahilde çevreci kimliğini de gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu sahilde çöp topladı... Alkışlar Seda Bakana

TOPLAYIP ÇÖPE ATTI

Seda Bakan,denizde gördüğü poşet, mendil, maske gibi atıkları elleriyle tek tek toplayıp çöpe attı. Takdir toplayan oyuncu, temizliğin ardından eşiyle beraber denize girdi.

Ünlü oyuncu sahilde çöp topladı... Alkışlar Seda Bakana

Seda Bakan, eşi Ali Erel’le suda şakalaşırken objektife yansıdı.

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