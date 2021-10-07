Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Şehidin kanı yerde kalmadı Terör örgütüne darbe… Sayı artabilirŞehidin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne darbe… Sayı artabilir#Milli Savunma Bakanlığı
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
İstanbuldaki yarış öncesi radikal karar Kaderi değişecek...İstanbul'daki yarış öncesi radikal karar! Kaderi değişecek...#Formula 1
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbulda korkunç olay Yatağında uyurken dehşeti yaşadıİstanbul'da korkunç olay! Yatağında uyurken dehşeti yaşadı#Saldırı
Korktuğu başına geldi... Kaçak Prensese büyük şokKorktuğu başına geldi... Kaçak Prensese büyük şok! #Prenses Haya
Trabzonda uçakta bomba alarmı Validen açıklama geldiTrabzon'da uçakta bomba alarmı! Validen açıklama geldi#Trabzon
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Lüks rezidansta dehşet Saniye saniye anlattılar: Şeydanın ölümünde yeni gelişmeLüks rezidansta dehşet! Saniye saniye anlattılar: Şeyda'nın ölümünde yeni gelişme#Şeyda Yılmaz
Yine tanınmaz halde: Bu kez biraz hile yaptıYine tanınmaz halde: Bu kez biraz 'hile' yaptı#Renee Zellweger
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

#Renee Zellweger#Pam Hupp#The Thing About Pam

Herkes onu sinema dünyasının narin görünümlü yıldızı olarak tanıdı. Bundan 20 yıl önce çekilen bir film için tam 20 kilo aldı. O kiloları alması kolay oldu ama eski formuna kavuşmak için çok uğraması gerekti. Hatta kendi anlatımına göre aldığı kilolar yüzünden ölebileceğinden bile korktu. Ama sonuçta, uğruna kilo aldığı film onun için kariyerinin zirvesi oldu.

Haberin Devamı

BU KEZ KİLO ALMAK YERİNE FARKLI BİR YÖNTEM SEÇTİ
Aradan yıllar geçti. Yine bir filmde başrol üstlendi ve senaryo gereği kilolu görünmesi gerekti. Ancak bu kez gerçekten kilo almak yerine farklı bir yöntem tercih etti. Bu kez kilolu görünmek için küçük bir "hileye" başvurdu.

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

ÇOK KONUŞULAN BİR KATİLİ OYNUYOR
2001 tarihli Bridget Jones'un Günlüğü için fiziksel görünümünü değiştiren Renee Zellweger yine kilo almasını gerektiren bir TV dizisi için kamera karşısına geçti. 52 yaşındaki Zellweger, gerçek olaylardan uyarlanan The Thing About Pam adlı dizide, suçu kanıtlanıp hüküm giymiş bir katil olan Pam Hupp'ı canlandırıyor.

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

TANINMAZ HALE GELDİ
Ödüllü oyuncu Zellweger; canlandıracağı Hupp'a benzemek için yine kilolu görünmek zorunda kaldı. Fakat bu kez gerçek hayatta kilo almak yerine, kendisini iri gösterecek bir özel giysi giymeyi tercih etti. Renee Zellweger, önceki gün filmin çekimlerinin devam ettiği New Orleans'ta görüntülendi. Beyaz botlar, kot pantolon, kırmızı kazak ve beyaz bir mont giyen Zellweger, içine giydiği özel giysi sayesinde gerçekten de tanınmaz hale gelmişti. Renee Zellweger, yüzüne de uygulanan özel makyaj sayesinde canlandırdığı Pam Hupp'a ikizi kadar benzedi.

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

Haberin Devamı

BÖYLE KİLOLU GÖRÜNÜYOR
Zellweger'in kilolu görünmek için giydiği özel giysiyi taşıyan bir set görevlisi de en az Zellweger kadar ilgi çekti. Aslına bakılırsa bu tarz bir kıyafet daha önce de başka ünlü oyuncular tarafından da giyildi. Fakat son dönemde güzellik anlayışının yavaş da olsa değişmesi nedeniyle de kısa sürede tartışmalı bir hale dönüştü.

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

ONLAR ÖZEL GİYSİ NEDENİYLE PİŞMANLIK DUYDU
Rol aldığı Shallow Hal adlı filmde kilolu görünmek için bu tür bir giysi giyen Gwyneth Paltrow, yıllar sonra bunu yaptığına pişman olduğunu açıklamıştı. Kamera karşısına geçtiği Impeachment: American Crime Story için yine bunun gibi bir giysi tercih eden Sarah Paulson da, insanlara fiziksel görünümlerine yönelik uygulanan ayrımcılığın bir simgesi olduğu için bu elbiseyi giymemiş olmayı dilemişti.

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

Haberin Devamı

ÖLECEĞİNDEN KORKMUŞ
Renee Zellweger, 2001 yapımı Bridget Jones'un Günlüğü için bu tür bir giysi kullanmak yerine gerçekten kilo almayı tercih etmiş ancak sonradan bu yüzden pişman olmuştu. Zellweger, aldığı kilolar yüzünden ölebileceğini bile ileri sürmüştü.

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

KAMUOYUNU ÇOK MEŞGUL EDEN BİR DİZİ CİNAYET
Renee Zellweger, suç tarihinin en çok konuşulan kişilerinden birine hayat veriyor rol aldığı TV dizisinde. Öyküsü ekran için uyarlanan Pam Hupp, ABD'de 2000'li yılların en çok konuşulan suçlarından birinin sorumlusu olarak biliniyor. Tam adı Pamela Marie Hupp olan 63 yaşındaki kadın, 2016 yılında ağır zihinsel ve fiziksel sorunları bulunan Louis Gumperger'i öldürmek suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

ANNESİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE DE SORUŞTURULDU
Gumperger, Hupp'ın evinde öldürüldü. Her ne kadar Hupp, onun evine zorla girip kendisini bıçaklamaya çalıştığını ve cinayetin nefsi müdafaa olduğunu ileri sürse de mahkeme sunulan kanıtları yeterli bulmadı. Pam Hupp, ömür boyu hapse mahkum edildi.  Pam Hupp, 2011 yılında Betsy Faria adlı kadını öldürmekten de suçlandı. İddialara göre defalarca bıçaklanan Faria'nın kanını evin dört bir yanına sürdüğü ve bu şekilde cinayeti kocası Russell Faria'nın üstüne yıkmaya çalıştığı da ileri sürüldü.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

SORUŞTURMA SONUÇSUZ KALDI
Renee Zellweger'in kamera karşısında canlandırdığı Hupp ile ilgili suçlamalar bununla sınırlı kalmadı. Hupp, annesi Shirley Neuman'ın 2013 yılında, bir apartmanın üçüncü katındaki dairesinden düşerek ölmesiyle ilgili olarak da soruşturuldu. Hatta maddi kazanç için annesini öldürmekle suçlandı. Fakat bu soruşturma sonuçsuz kaldı.

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

OSCAR ÖDÜLLÜ
Renee Zellweger, Judy Garland'ı canlandırdığı Judy adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar  kazandı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Renee Zellweger#Pam Hupp#The Thing About Pam