Ünlü oyuncu kızını evlendirmişti... Bu düğüne çok masraf yaptık... Keşke o parayla kendilerine ev  alsalardı

Ünlülerin kendi düğünleri bir yana bir de kimi zaman çocuklarını evlendirirler ki işte o daha da fazla ilgi çeker.

Kolay değil elbette... O ünlü, kayınvalide ya da kayınpeder olup bir de evladının mutlu gününü görmüştür.

Söylemeden geçmeyelim, bu tür düğünler öyle sıradan mekanlarda da yapılmaz. Kimi zaman bir çiftlikte, kimi zaman gösterişli bir malikanede, hatta bazen de dünyanın en romantik tatil beldelerinde gerçekleşir bu törenler. İşte böyle düğünlerden biri geçen yılın ekim ayında yapıldı.

O gün evlenen çiftten biri yani mutlu gelin bir ünlü oyuncunun kızıydı. Durum böyle olunca söz konusu bu düğün de dünyanın dört bir yanındaki meraklıların büyük ilgisini çekti.

İşte o mutlu baba aradan geçen beş ayın ardından konuk olduğu bir sohbet programında kızının düğününün perde arkasını anlattı. Ünlü oyuncu özetle "O düğün için çok para gitti. Ama her kuruşuna değdi" dedi.

'KEŞKE O PARAYLA EV FALAN ALSALARDI'

Geçen yılın ekim ayında kızını, sevdiğiyle evlendiren bu ünlü, 67 yaşındaki aktör Ray Winstone. Kendisi gibi oyuncu olan kızı Jaime ile DJ sevgilisi James Suckling'i geçen yılın ekim ayında İtalya, Sicilya'da evlendirdi deneyimli oyuncu.

Lorraine Kelly'nin sunduğu, gündüz kuşağında yayınlanan sohbet programına konuk olan Ray Winstone, kızının düğünü hakkında "O büyük gün için çok para gitti. Ama her bir kuruşuna değdi. Hepimiz çok eğlendik" diye anlattı.

Ray Winstone, kızı Jaime ile damadı James'in, evlendiği bu düğünün kuralların biraz dışında olduğunu anlattı.

Bunun nedenini de böyle bir atmosfer yaratılması olarak anlattı. "Düğündeki konuşmalar bile başka düğünlerdeki kadaR resmi değildi, çok daha rahattı" diye anlattı.

Usta oyuncunun düğünle ilgili en çok üzerinde durduğu ayrıntı ise düğüne harcanan para oldu. Ray Winstone "Bu düğünle ilgili en çılgın konu buydu. Çok para harcandı. Ben bu parayı kızımla damadıma düğün yerine ev ya da bunun gibi başka bir şey sahibi olmaları için vermek isterdim" diye sürdürdü sözlerini.

MUTLULUK GÖZYAŞLARINA ZOR HAKİM OLDU

Ünlü oyuncu yine de kızının ve damadının düğününün unutulmaz bir olay olduğunu hatırlattı. Kendisinin hayatında geçirdiği en muhteşem hafta sonu olduğunu söyleyen Ray Winstone, genç çiftin arkadaşları için de unutulmaz bir hafta sonu olduğunu sözlerine ekledi.

Jaime Winstone ile DJ nişanlısı James Suckling, Sicilya'daki La Tonnara di Scopello'da gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi. Törenin yapıldığı yer geçmişi 13'üncü yüzyıla kadar uzanan bir balıkçılık merkeziydi.

Oyuncu Raş Winstone, gelinliği içindeki kızını koluna takıp damadına kendi elleriyle teslim etti. Meslek hayatı boyunca ağırlıklı olarak gangster ya da akıl sağlığı bozuk karakterleri canlandıran Winstone, ise o gün mutluluk gözyaşlarına zorlukla hakim oldu.

Törene 250 davetli katıldı. Bunların bir kısmı akrabalar diğerleri de arkadaş ve dost çevresindendi. Ray Winstone, en büyük çocuğunun bu mutlu gününde bir ara çok duygulansa da sonradan en çok eğlenenler arasında yerini aldı.

AKDENİZ'İN SICAĞINDA

Akdeniz'in sıcak havasında gerçekleşen düğün töreninde gelin ve damadın neşesi dikkate değerdi. Törene davetli olan 250 konuk da onlarla birlikte tam üç gün boyunca eğlendi.

Düğün ekibi yani gelin, damat ve davetliler beş gün önceden Sicilya'ya gittiler. Orada kaldıkları süre boyunca da hayatlarından eğlence eksik olmadı.

Damat ve gelin için ayrı ayrı bekarlığa veda partileri düzenlendi. Bu eğlenceli törenlere de düğünle nokta koyuldu.

GELİNİN 12 TANE NEDİMESİ VARDI

Gelin Jaime, tören için kolsuz bir gelinlik tercih etti. Duvağının en çok ilgi çeken yanı ise uç kısmındaki dantel işlemeler oldu. Nikah töreninde gelin Jaime'nin tam 12 tane nedimesi vardı.

Gece boyunca neredeyse hiç oturmadan dans eden Jaime Winstone belli ki bunu önceden tasarlamıştı. Çünkü en mutlu günü için dans etmesini engellemeyecek rahatlıkta bir gelinlik seçmişti.

Bu arada hemen hatırlatalım ki düğün 13'üncü yüzyıla kadar uzanan bir tarihiz olan La Tonnara di Scopello'da yapıldı. Açıkhavada gerçekleşen düğün için damat ise klasik bir takım elbise giydi.

SOSYAL MEDYADAN BOL BOL PAYLAŞIM YAPILDI

Gelin her törende adet olduğu üzere çiçeğini balkona çıkarak kendisinden sonra evleneceğine inanılan şanslı genç kızın yakalaması için oradan fırlattı.

Hem gelin Jaime Winstone hem de damat DJ James Suckling'in törendeki mutlu anları da neredeyse an be an konukların sosyal medya hesaplarında yer aldı.

Jaime ve James, 2022 yılının haziran ayında nişanlanmıştı. DJ James, Glastonbury Festivali sırasında önünde diz çökerek sevgilisine evlenme teklif etti. Çift, bu mutlu haberi de sosyal medya sayfalarından ilan etti.

Jaime Winstone ile James Suckling, 2015 yılından bu yana flört ediyorlar. Çiftin yedi yaşında Raymond adında bir de oğlu bulunuyor.