Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü! ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok

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53 yaşındaki usta aktör Steve Burton "Days of our Lives" dizisinde canlandırdığı rol ile ünlenmişti. Burton’ın 24 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda hiç beklenmedik şekilde sona erdi.
Boşanma haberiyle birlikte dizinin kadrosundan da ayrıldığını açıklayan Steve Burton hiç beklemediği bir ihanete uğradı.
Steve Burton’ın 1999’da evlendiği fitness ve beslenme koçu olan eski eşi Sheree Burton’la mutlu evlilikleri boyunca üç çocuk sahibi olmuştu. Steve Burton'ın eski eşi 45 yaşındaki Sheree Burton 5 numaralı bebeğini doğurdu.
Ünlü oyuncu karısı Sheree’den 2022’de ayrıldığını sadece birkaç ay önce açıklamıştı. Üstelik bu açıklamayı yaparken de "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sheree ve ben ayrıldık. Kısa süre önce 4. çocuğunu beklediğini açıkladı. Çocuk benden değil," dedi.
Doğum sonrası pozlarına bakılırsa da kucağındaki bebeğinin babasına bakıp gülümsüyordu. Bir kızı olan fitness koçu ona Addy Jay adını verdi. Sheree Burton’ın 23 yıllık eşinden boşanmasına sebep olan, bir başka erkekten sahip olduğu Izabella adlı 4. çocuğunun da tam bir sene önce doğduğu ortaya çıktı.
Dördüncü ve beşinci çocuklarının babası hakkında hiçbir zaman kamuya açık bir yorumda bulunmayan Sheree Burton sadece 40 yaşından sonra yeniden hem de üst üste iki defa anne olmakla ilgili Instagram paylaşımları yaptı.
İhanet sorularına ve son iki çocuğunun babalarının kimliğe dair ise hiçbir şey söylemedi.
Steve Burton, ayrılık açıklaması yaptıktan sonra "Üç güzel çocuğumuza hala birlikte ebeveynlik yapıyoruz. Şu anda mahremiyete önem veriyoruz. Çok sevgiler, Steve" şeklinde kısa bir açıklama yapmıştı.
Çiftin en büyük çocuğu Makena 20 yaşında, eski çift reşit olmayan diğer iki çocukları Brooklyn ve Jack'in velayetini paylaşıyor. Mahkeme, usta aktörün eski eşine hiçbir şekilde nafaka ödememesine hükmetti.
Steve Burton, 1988’de başladığı oyunculuk kariyeri boyunca Days of our Lives, General Hospital ve Yalan Rüzgarı gibi çok izlenen dizilerde rol aldı. Bu rolleriyle birçok ödül de kazanan usta aktör ayrılık haberiyle birlikte Days of Our Lives dizisinden de ayrıldığını açıklamıştı.