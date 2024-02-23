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Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü! ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok

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#Steve Burton#Sheree Burton#Yasak İlişki
Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 07:13

Yıllardır sayısız seyirciyi ekran başına toplayan birçok uzun soluklu dizide rol alan ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla herkesi kelimenin tam anlamıyla şoke etmişti. Eşinden ayrılmakla kalmayıp dizisinin de bırakan usta aktörün yaşadığı şokun da yıkıcı etkisi büyük olmuştu.

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53 yaşındaki usta aktör Steve Burton "Days of our Lives" dizisinde canlandırdığı rol ile ünlenmişti. Burton’ın 24 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda hiç beklenmedik şekilde sona erdi.

Boşanma haberiyle birlikte dizinin kadrosundan da ayrıldığını açıklayan Steve Burton hiç beklemediği bir ihanete uğradı.

Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok

Steve Burton’ın 1999’da evlendiği fitness ve beslenme koçu olan eski eşi Sheree Burton’la mutlu evlilikleri boyunca üç çocuk sahibi olmuştu. Steve Burton'ın eski eşi 45 yaşındaki Sheree Burton 5 numaralı bebeğini doğurdu.

Ünlü oyuncu karısı Sheree’den 2022’de ayrıldığını sadece birkaç ay önce açıklamıştı. Üstelik bu açıklamayı yaparken de "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sheree ve ben ayrıldık. Kısa süre önce 4. çocuğunu beklediğini açıkladı. Çocuk benden değil," dedi.

Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok
Ünlü oyuncunun 23 yıllık evliliği uğradığı ihanetin ardından sona erdi

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Doğum sonrası pozlarına bakılırsa da kucağındaki bebeğinin babasına bakıp gülümsüyordu. Bir kızı olan fitness koçu ona Addy Jay adını verdi. Sheree Burton’ın 23 yıllık eşinden boşanmasına sebep olan, bir başka erkekten sahip olduğu Izabella adlı 4. çocuğunun da tam bir sene önce doğduğu ortaya çıktı.

Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok
Sheree Burton, başkasından olan 4. çocuğuna evliyken hamile kalmış, kocası Steve Burton da bunun üzerinden epey uzun zaman geçtikten sonra ayrılık haberlerini duyurmuştu... Bu haberin şoku devam ederken fitness koçu kadın 5. çocuğunu da geçtiğimiz hafta doğurdu

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Dördüncü ve beşinci çocuklarının babası hakkında hiçbir zaman kamuya açık bir yorumda bulunmayan Sheree Burton sadece 40 yaşından sonra yeniden hem de üst üste iki defa anne olmakla ilgili Instagram paylaşımları yaptı.

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İhanet sorularına ve son iki çocuğunun babalarının kimliğe dair ise hiçbir şey söylemedi.

Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok
"Bana 5 çocuk sahibi olacağımı ve bunlardan ikisinin 40'lı yaşlarımda doğacağını söyleseydiniz gülerdim ve deli olduğunuzu söylerdim ama Tanrı'nın bir planı var ve işte buradayım ve hayatım ve içindeki insanlar için daha mutlu ya da daha minnettar olamazdım."

Steve Burton, ayrılık açıklaması yaptıktan sonra "Üç güzel çocuğumuza hala birlikte ebeveynlik yapıyoruz. Şu anda mahremiyete önem veriyoruz. Çok sevgiler, Steve" şeklinde kısa bir açıklama yapmıştı.

Çiftin en büyük çocuğu Makena 20 yaşında, eski çift reşit olmayan diğer iki çocukları Brooklyn ve Jack'in velayetini paylaşıyor. Mahkeme, usta aktörün eski eşine hiçbir şekilde nafaka ödememesine hükmetti.

Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok
Ünlü çiftin 23 yıllık evliliklerinden üç çocukları var...

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Steve Burton, 1988’de başladığı oyunculuk kariyeri boyunca Days of our Lives, General Hospital ve Yalan Rüzgarı gibi çok izlenen dizilerde rol aldı. Bu rolleriyle birçok ödül de kazanan usta aktör ayrılık haberiyle birlikte Days of Our Lives dizisinden de ayrıldığını açıklamıştı.

Pembe dizilerle ünlenmişti hayatı da pembe diziye döndü ‘Karım hamile ama çocuk başkasından’ demişti… O bebek doğdu ama babası hala ortada yok

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#Steve Burton#Sheree Burton#Yasak İlişki

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