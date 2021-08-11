ÃœnlÃ¼ oyuncu kuafÃ¶rÃ¼nden hamile: 41 yaÅŸÄ±nda bebek sÃ¼rprizi

2021 yÄ±lÄ±nÄ±n en ÅŸaÅŸÄ±rtan bebek haberlerinden biri Christina Ricci'den geldi. Eski evliliÄŸinden altÄ± yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu olan 41 yaÅŸÄ±ndaki Ricci, ikinci bebeÄŸine hamile olduÄŸunu bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu duyurunun hemen ardÄ±ndan da hem Ricci'nin hem de baÅŸka birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n de kuafÃ¶rÃ¼ olarak tanÄ±nan Mark Hampton, bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n kendisi olduÄŸunu belirten bir Instagram mesajÄ± paylaÅŸtÄ±. Ricci de Hampton da paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda birbirlerini etiketledi.

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KUTLAMA MESAJLARI YAÄžDI

Christina Ricci, ikinci bebeÄŸii beklediÄŸini, onun ultrason gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸarak duyurdu. Ricci, "Hayat daha da gÃ¼zelleÅŸmeye devam ediyor" diye yazdÄ±. Hemen ardÄ±ndan da Mark Hampton, yine aynÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ yine aynÄ± mesajla paylaÅŸtÄ±. Ricci ve Hampton'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden ve arkadaÅŸlarÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da kutlama mesajÄ± geldi.





ÃœNLÃœLERÄ°N KUAFÃ–RÃœÂ

Christina Ricci ile Mark Hampton'Ä±n Ã¶zellikle son bir yÄ±ldÄ±r yakÄ±nlaÅŸtÄ±klarÄ± biliniyordu. 17 yaÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na atÄ±lan Mark Hampton, Christina Ricci'nin yanÄ± sÄ±ra Ashley ve Mary Kate Olsen, Carey Mulligan gibi Ã¼nlÃ¼lerin saÃ§ tasarÄ±mcÄ±sÄ± olarak da biliniyor.





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Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN BÄ°R OÄžLU VAR

Christina Ricci ise ilk evliliÄŸini 2013 yÄ±lÄ±nda James Heerdegen ile yaptÄ±. Ã‡iftin, Freddie adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek Ã§ocuklarÄ± oldu. Fakat Richie ile Heerdegen, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ã‡iftin boÅŸanma davasÄ± resmi olarak sonuÃ§lanmadÄ±.

Â FÄ°LMLERDEKÄ° GÄ°BÄ°

Christina Ricci ile Mark Hampton'Ä±n iliÅŸkisi evliliÄŸe uzanÄ±r mÄ± bilinmez ama gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda genel kuralÄ± bozan yani kendileri gibi spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda olan kiÅŸilerle deÄŸil, sÄ±radan insanlarla evlenen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi var.Y akÄ±n dÃ¶nem sinema tarihine damgasÄ±nÄ± vuran Notting Hill filmini hatÄ±rlÄ±yorsunuz bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Ãœlkemizde AÅŸk Engel TanÄ±maz adÄ±yla gÃ¶sterilen bu filmde dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu, sÄ±radan bir kitap maÄŸazasÄ± sahibiyle tanÄ±ÅŸÄ±r ve aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlarlar. Bu gibi olaylarÄ±n sadece filmlerde olduÄŸunu sanÄ±yorsanÄ±z eÄŸer birazdan okuyacaÄŸÄ±nÄ±z gerÃ§ek hayat Ã¶ykÃ¼lerinden sonra bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.





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CLOONEY'Ä°N KALBÄ°NÄ° Ã‡ALDI

George Clooney de 2007 ile 2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bir barda Ã§alÄ±ÅŸan Sarah Larson ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Clooney, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte gittiÄŸi barda kendisine iÃ§ecek servisi yapan Larson'a aÅŸÄ±k oldu. Ã‡iftin iliÅŸkisi, uzun sÃ¼re gazete manÅŸetlerini sÃ¼sledi. Hatta 2008'deki Oscar tÃ¶renine birlikte katÄ±ldÄ±lar. Fakat, George Clooney ile Sarah Larson'Ä±n iliÅŸkisi Ã§ok uzun sÃ¼rmedi. O dÃ¶nemde "mÃ¼zmin bekar" olarak bilinen Clooney ile Larson ayrÄ±ldÄ±lar.





Ã‡EKÄ°M MOLASINDA TANIÅžTILAR

Gencecik yaÅŸta Hollywood'da ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Matt Damon, 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Damon ve Barroso 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana evliler. Bu evlilikten Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± var. Barroso'nun Ã¶nceki birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±na da Damon babalÄ±k yapÄ±yor. Hollywood'un Ã¶rnek Ã§iftlerinden biri olan Damon ve Barroso'nun tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak tÃ¼rden. Ã‡ift, 2003 yÄ±lÄ±nda Miami'de Luciana Barroso'nun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± barda tanÄ±ÅŸtÄ±. O barda barmenlik yapÄ±yordu Barroso.





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SANKÄ° Ã‡EVRESÄ°NDE BÄ°R HARE VARDI

O sÄ±ralarda Stuck On You adlÄ± filmin Ã§ekimleri iÃ§in orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Barroso'nun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bara gitti.Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'Ä±n dikkatini Ã§ekti. Kendi anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Luciana Barroso'yu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez ondan Ã¶ylesine etkilendi ki "sanki Ã§evresinde bir hare vardÄ±" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.Â O barda Damon'Ä±n hayranlarÄ± aktÃ¶rÃ¼ hiÃ§ rahat bÄ±rakmadÄ±. Ä°mza isteyenler, hatÄ±ra pozu iÃ§in sÄ±rada bekleyenler derken Damon sÄ±kÄ±ldÄ± ve soluÄŸu Barroso'nun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± barÄ±n yanÄ±nda aldÄ±.





Ä°KÄ° YIL FLÃ–RT, SONRA EVLÄ°LÄ°K

Gerisini Luciana Barroso bir TV programÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "KalabalÄ±ktan saklanmak iÃ§in barÄ±n yanÄ±na geldi. Orada saklanmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Ben de ona 'seni boÅŸ yere burada tutmam, Ã§alÄ±ÅŸman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film iÃ§in barmenlik konusunda eÄŸitim almÄ±ÅŸtÄ±. Sayesinde o gece Ã§ok iyi bahÅŸiÅŸ topladÄ±m." Matt Damon o ilginÃ§ gecenin sonunda Barroso'ya "Seninle mutlaka konuÅŸmak istiyorum" deyip Ã§Ä±kma teklif etti. Ã‡ift iki yÄ±l sonra da evlendi.





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ONUNLA TANIÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N ARKADAÅžINDAN YARDIM ALDI

Anne Hathaway ile eÅŸi Adam Schulman'a gelirsek... Hathaway'e bÃ¼yÃ¼k bir ilgi duyan Adam Schulman, Hathaway ile tanÄ±ÅŸabilmek iÃ§in bir arkadaÅŸÄ±nÄ± aracÄ± olarak seÃ§ti. AÅŸkÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k bulan Schulman, Hathaway ile 2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya evine girdi. Ã‡iftin iki Ã§ocuklu mutlu bir evlilikleri var.





Ã‡OCUKLARININ DADISIYDI

Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes'in evlilik Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de oldukÃ§a konuÅŸulan bir dizi olaydan sonra gerÃ§ekleÅŸti. AslÄ±nda Ryan Shawhughes, Hawke ile Uma Thurman'Ä±n evli olduÄŸu dÃ¶nemde onlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±ydÄ±. Fakat sonra Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes arasÄ±nda romantik bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Thurman ile Hawke bu iliÅŸkinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra boÅŸandÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu Ryan Shawhughes ile evlendi. Ã‡iftin iki Ã§ocuÄŸu ve mutlu bir evlilikleri var.





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ONLAR DA SETTE TANIÅžTI

Gelelim Julia Roberts'a...Biraz Ã¶nce anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Notting Hill filminde sÄ±radan bir kitapÃ§Ä±ya aÅŸÄ±k olan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± canlandÄ±ran Roberts gerÃ§ek hayatta da bir benzerini yaÅŸadÄ±. 2001 yÄ±lÄ±nda baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Brad Pitt ile oynadÄ±ÄŸÄ± MeksikalÄ± filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kameraman Danny Moder ile birbirlerine aÅŸÄ±k oldular. Ã‡ift, tanÄ±ÅŸtÄ±ktan bir yÄ±l sonra evlendi. Åžimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir hayatlarÄ± var. Roberts da 'Ben bu adamÄ±n karÄ±sÄ± olmak iÃ§in dÃ¼nyaya gelmiÅŸim' diyecek kadar da kocasÄ±na aÅŸÄ±k. Onu eÅŸine bu kadar baÄŸlayan en Ã¶nemli unsur ne biliyor musunuz? Belki de Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶rneÄŸine pek rastlanmayacak bir ÅŸey. Kendi deyimiyle "Moder'Ä±n egosundan arÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±."





EÅžÄ° BÄ°R KUAFÃ–R

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Jonas KardeÅŸleri'nden Kevin'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de benzer. KardeÅŸlerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Kevin Jonas, kendisi gibi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan bir eÅŸ seÃ§medi. Onun eÅŸi Daniella Releasa bir kuafÃ¶r. Ã‡ift, anne ve babalarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Bahamalar tatilinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸÄ±k oldu. Mutlu bir evlilikleri ve iki Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.

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KAMERA ARKASINDA BAÅžLAYAN AÅžK

Natalie Portman daha Ã§ocuk yaÅŸta rol aldÄ±ÄŸÄ± Leon adlÄ± filmle adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. YÄ±llar iÃ§inde de yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±. EÅŸi Benjamin Millepied ise bir koreograf olarak elbette Fransa'da bale dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nÄ±yordu. Ama adÄ±nÄ±n dÃ¼nya tarafÄ±ndan duyulmasÄ± Portman sayesinde oldu.Â Siyah KuÄŸu filminde Portman ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Millepied. Ä°kili birbirine aÅŸÄ±k oldu ve ilk bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Sonra evlendiler bir de kÄ±zlarÄ± oldu. Herkes Portman'Ä±n Hollywood'dan bir Ã¼nlÃ¼yle evleneceÄŸini sanÄ±rken o daha az tanÄ±nan Millepied ile mutlu bir evlilik yaptÄ±.

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