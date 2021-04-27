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Haber Giriş: 27.04.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş!

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Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş!

“Ufak Tefek Cinayetler” ve “Çukur” dizileriyle tanınan genç oyuncu Aylin Engör’ün turnuvalara katılan ödüllü bir tenisçi olduğu ortaya çıktı.

8 YAŞINDA BAŞLADI

 Rol aldığı dizilerle adını duyuran Aylin Engör, tenise 8 yaşında başladı. 14 yaşında profesyonel olma hedefiyle tenis eğitimi için gittiği Avustralya Pat Cash Tenis Akademisi’nde sakatlandı ve çok sevdiği bu sporu 16 yaşındayken bırakmak zorunda kaldı. Yine de tenisi tam olarak hayatından çıkarmadı.

Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş

ANTRENÖR OLDU

 Son 3 senedir veteran oyuncu olarak Etiler Tenis Kulübü Tenis Turnuvası, Hülya Avşar Cup gibi birçok turnuvaya katılan ve ödüller kazanan Aylin Engör, son olarak geçen yıl gerçekleşen QNB Finansbank-TED Tenis Turnuvası’nda 25+ Tek Kadınlar Şampiyonu oldu. Engör aynı zamanda 2021 yılı itibarıyla tenis antrenörlüğü yapmaya da başladı.

Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş

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