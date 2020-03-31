Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:52,
Ünlü müzisyen Yıldıray Güz hayatını kaybetti...
Aralarında İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ında buluncuğu bir çok ünlü isimle birlikte çalışan müzisyen Yıldıray Güz hayatını kaybetti.
45 yaşındaki Güz, geçirdiği kalp krizine yenik düştü.
Ata Demirer, acı haberin ardından Yıldıray Güz ile fotoğrafını sayfasında paylaşıp altına şu notu düştü:
"Her ölüm zamansızdır ama bu çok çok ani oldu maalesef, Seni çok özleyeceğiz kardeşim Yıldıran Güz... Nurlar içinde uyu... Allah ailene sabır versin, hepimizin başı sağ olsun"
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