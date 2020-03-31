Ünlü müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti...

45 yaşındaki Güz, geçirdiği kalp krizine yenik düştü.

Ata Demirer, acı haberin ardından Yıldıran Güz ile fotoğrafını sayfasında paylaşıp altına şu notu düştü:

"Her ölüm zamansızdır ama bu çok çok ani oldu maalesef, Seni çok özleyeceğiz kardeşim Yıldıran Güz... Nurlar içinde uyu... Allah ailene sabır versin, hepimizin başı sağ olsun"