MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti...
GeriMagazin Ünlü müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:52,Son Güncelleme:/

Ünlü müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti...
Abone Olgoogle-news

Aralarında İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ında bulunduğu bir çok ünlü isimle birlikte çalışan müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti.

45 yaşındaki Güz, geçirdiği kalp krizine yenik düştü.

Ata Demirer, acı haberin ardından Yıldıran Güz ile fotoğrafını sayfasında paylaşıp altına şu notu düştü:

 "Her ölüm zamansızdır ama bu çok çok ani oldu maalesef, Seni çok özleyeceğiz kardeşim Yıldıran Güz... Nurlar içinde uyu... Allah ailene sabır versin, hepimizin başı sağ olsun"

Ünlü müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle