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Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Annem de şimdiki ben…

Güncelleme Tarihi:

#Ece Gürsel#Yıldız Argan#Mehmet Günsür
Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 12:52

Ünlü manken aile fotoğrafını paylaştı. Annesine benzerliği dikkat çekti.

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Manken-oyuncu Ece Gürsel, çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp babasını andı. Gürsel'in annesine benzerliği dikkat çekti.

Bir dönemin gözde mankeni Ece Gürsel babasının vefatının 7. yılını andı.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…

Babası, annesi ve ablasının yer aldığı bir kareyi paylaşan, 'Canım babamın aramızdan ayrılışının 7. Yılı… Sevgi ve rahmetle… Yalnız ablam nasıl da Bella, ben nasıl da Sera... Annem de şimdiki ben…' notunu yazdı. 39 yaşındaki model, iyi dilekte bulunanlara da teşekkür etti.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…

Ece Gürsel ve 58 yaşındaki annesi Yıldız Argan'ı görenler"Anne-kız gibi değil abla-kardeş gibi" yorumları yaptı.

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BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!

İşte ekranın, sahnelerin sevilen isimlerinin aileleri...

Annesinin ve babasının fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü!

Ardı ardına rol aldığı dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Mehmet Günsür, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında dageniş bir hayran kitlesi edinen Mehmet Günsür anne ve babasının fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Günsür, siyah beyaz fotoğrafa " Anne ve baba... 1964" notunu düştü. Takipçileri Mehmet Günsür'ün paylaşımına "yakışıklılığınız annenizden" yorumunu yaptı.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…

SONUÇ BU!

Uraz Kaygılaroğlu anne ve babasının nişan günü çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Kaygılaroğlu, fotoğrafın altına "Büyüten anacığım,yapımda emeği geçen babacığım...Sonuç" notunu düştü.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…

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ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Güliz İncekara, Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Boğaç Aksoy'un annesi... İkili anne oğuldan ziyada abla kardeş gibi! İncekara, yüzhatlarını, gözlerini olduğu gibi oğluna vermiş...

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…


Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesile verdiği bu pozla kutlamıştı:

"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."

"ANA YURDUM EKSPRES"

Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…


Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı...Fotoğrafın sahibi Mabel Matiz. Matiz, kısa kaçamağın fotoğraflarını "Ana yurdum ekspres" notu ile paylaştı.

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ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…


İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

AYNI KLİPTE BULUŞTULAR

Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…


Kırmızıgül "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçmişti.

HER KONSERDE EN ÖNDE

Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…


Tevetoğlu, oğlunu neredeyse hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

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OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI

Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…


Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

ANNESİNİN KOPYASI

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı Annem de şimdiki ben…


Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

 

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#Ece Gürsel#Yıldız Argan#Mehmet Günsür

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