Ünlü yıldızın milyonluk evi yandı bitti, kül oldu gitti... Göz açıp kapayana kadar hayatı değişti

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Ünlülerin çoğu da kazandıkları parayı genellikle gayrimenkule yani lüks evlere yatırır.. İçini de bir güzel zevklerine göre döşerler.

Tabii hem evi satın almak hem de içini dekore ettirmek için sıradan insanlara göre servet sayılacak paralar öderler.

İşte bunlardan biri tam da böyle sahip olduğu milyonluk evini kaybetti. Sigortadan çıkan yangın sonucu ünlü model ve oyuncunun gösterişli malikanesi kelimenin tam anlamıyla kül oldu.

Kendisi yangında kaybolan kedisini bulduğu için gözü ondan başkasını görmüyor, içi rahatladı ama annesi olayı iki cümleyle özetledi: " Bence büyük olasılıkla yıkıldı.. Çünkü o ev onun her şeyiydi!"

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LÜKS EVİNİ ALEVLER YUTTU

Başına böyle bir talihsizlik gelen kişi ünlü İngiliz modellikten sonra oyunculuğa da adım atan Cara Delevingne.

İngiliz yıldızın Los Angeles'ın varlıklı bir bölgesinde bulunan 7 milyon dolar değerindeki malikanesi çıkan bir yangın sonucu alevlere kurban oldu.

Yangının çıkmasından sonra toplamda 13 itfaiye aracı ve yüze yakın itfaiyeci Delevingne'in malikanesindeki yangını söndürmek için çaba harcadı.

İtfaiye ekibinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı ama Cara Delevingne'in malikanesinden de geriye fazla bir şey kalmadı.

Ünlü yıldızın evi yangından önce böyle görünüyordu.





KENDİSİ DEĞİL AMA İKİ KEDİSİ EVDEYDİ

Yangın sırasında 35 yaşındaki Cara Delevingne, evinde değildi. Modellikten sonra sinema ve tiyatroya da adım atan Delevingne, yangın lüks malikanesini kül ederken rol aldığı Cabaret adlı müzikal için Londra'da bulunuyordu.

Fakat belirtildiğine göre iki kedisi yanan malikanedeydi. Kedilerden biri yangından sonra hemen bulundu.

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Ama diğeri uzun süre ortada görünmedi. Neyse ki sonunda kayıp kedi de sağ salim bulundu. Bunun sonucunda da Cara Delevingne rahat bir nefes aldı.

Ünlü yıldız, yangın sırasında evde olan iki kedisinin de sağ kurtulduğunu sosyal medyadan duyurdu.





BU EV HER ŞEYİYDİ

Cara'nın annesi Pandora, TMZ adlı internet sitesinde yayınlanan bir videoda kızının büyük olasılıkla bu yangın nedeniyle yıkıldığını belirtti. Sonra da "O ev onun her şeyiydi" diye konuştu.

Cara Delevingne'in babası Charles da henüz net olmamakla birlikte yangının büyük olasılıkla elektrik sistemindeki bir olumsuzluktan çıktığını söyledi.

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Onun anlattığına göre sabaha karşı saatlerinde elektrik hattına düşen bir "şey" yangını başlattı. Aşırı rüzgarlı hava nedeniyle de alevler kısa sürede evi tamamen sardı.

YANGIN SABAHA KARŞI BAŞLADI

Los Angeles İtfaiye Merkezi'nin yetkilileri sabaha karşı 04:00 sıralarında büyük bir yangın ihbarı aldıklarını ve hemen olay yerine koştuklarını anlattı.

İtfaiyenin verdiği bilgiye göre yangın, Cara Delevingne'in malikanesinin arka tarafında başladı. Yangın sonucu evin çatısı da çöktü. İtfaiye görevlilerinin yangını söndürmek için iki saat uğraştığı belirtildi.

Yapılan araştırma sonucunda yangında herhangi bir kundaklama olayı olmadığı açıklandı.

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'BUGÜN KALBİM KIRIK... İNANAMIYORUM'

Cara Delevingne, yangın sonrası Instagram hesabından başına gelenleri anlattı. "Bugün kalbim kırık" dine Delevingne bütün bu olup bitenlere inanamadığını ifade etti.

"Hayat sadece bir göz açıp kapama süresinde değişebiliyor. Bu yüzden sahip olduklarınızın kıymetini bilin" diye takipçilerine seslendi.

Londra'dayken Los Angeles'ta bulunan malikanesinin yandığı haberini alan Delevingne, iki kedisi için endişelendi.

Kedilerden birinin bulunması için biraz zaman geçmesi gerekti. Ünlü model ikinci kedinin sağ salim bulunduğunu da sonradan sosyal medya sayfasından duyurdu.

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Delevingne "İkisi de hayatta" diye yazdı paylaşımında. Sonra da evindeki yangını söndüren itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Delevingne, oyun çıkışı yangın haberini aldıktan sonra böyle görüntülendi.