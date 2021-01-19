Ünlü modelin büyük acısı: 24 yaşındaki oğlu öldü

Stephanie Seymour ile eşi Peter Brant'ın üç çocuğunun ortancası olan Harry Brant, 24 yaşında hayata veda etti. Kendisi de annesi gibi modellik yapan Brant, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya girmiş ve tedavi altına alınmıştı. Fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen Harry Brant hayata tutunamadı. Ailesi yaptığı açıklamada Harry Brant'ın 24 yıllık ömründe birçok şey başardığını ancak daha neler yapabileceğini görme şansı olmadığını belirtti. Stephanie Seymour ve eşi Peter Brant'in açıklamasında, Harry Brant'in kaybının kendileri için sonsuza kadar sürecek bir üzüntü olduğu belirtildi. Harry Brant, uzun süredir kötü alışkanlıklarıyla mücadele ediyordu. Ailesinin açıklamasında "Harry sadece bizim oğlumuz değildi. Aynı zamanda harika bir kardeş, sevgi dolu bir torun, en sevilen amca ve ilgili bir arkadaştı" denildi. Harry Brant, birçok ünlü dergi için kapak pozları vermişti. Harry Brant'in ölümü, babası Peter Grant için aynı acıyı ikinci kez yaşamak anlamına geliyor aynı zamanda. Pter Brant'in bir önceki evliliğinden dünyaya gelen oğlu 2019'da 49 yaşındayken hayata veda etmişti.