Ünlü şarkıcının ailesi genişledi: Oğluyla torunu arasında sadece 7 yaş far var!

Zaten kalabalık olan ailesine yeni bir üye eklenen bu ünlü, Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger'ın ta kendisi!

81 yaşındaki Jagger'ın, bir döneme damgasını vuran model Jerry Hall ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Georgia May ile sevgilisi Cambryan Sedlick'in bir oğlu dünyaya geldi.

Annesi Jerry Hall gibi moda alanında kariyer yapan Georgia May ve sevgilisi Cambryan, mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

AİLEYİ YENİ BEBEK SEVİNCİ SARDI

32 yaşındaki Georgia May Jagger, oğluyla çekilen bir dizi fotoğrafa yer verdiği paylaşımında onun adını da açıkladı.

Ünlü model "Oğlumuz Dean Lee Jagger Sedlick, 30 Eylül günü dünyaya geldi. Onu çok seviyoruz ve çok mutluyuz. Ve ona gözlerimizi dikip bakmaktan kendimizi alamıyoruz" diye yazdı. Georgia May Jagger'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Kızı sayesinde torun sevinci yaşayan bir dönemin ünlü modeli Jerry Hall da kendi sosyal medya sayfasından minik bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu. Kızının, bebeğiyle çekilen fotoğrafına yer veren Jerry Hall, takiçpçilerine "Georgia May ve torunum Dean Lee Jagger Sedlick" mesajıyla ailenin yeni üyesini herkese tanıttı.

Bu arada Mick Jagger'ın bugüne kadar evlendiği tek kadın olan emekli model Bianca Jagger da meslektaşının torun sevincine ortak oldu.

Hall'un paylaşımına "Sevgili Jerry, tebrikler büyükanne... Dean tıpkı annesi gibi sevimli bir çocuk" diye yazdı.

Moda dünyasının yeni kuşak isimlerinden biri olan Georgia May Jagger, 24 yaşındaki sevgilisiyle birlikte ilk bebeklerini beklediklerini geçen haziran ayında Instagram sayfasından duyurmuştu.

EN KÜÇÜK OĞLUYLA TORUNU ARASINDA YEDİ YAŞ FARK VAR

George May Jagger, ünlü müzisyen Mick Jagger'ın sekiz çocuğundan biri... Bu arada Jagger ailesinin yeni üyesiyle ilgili çarpıcı bir durum daha var.

Bebeğin en küçük amcası daha 7 yaşında. Belki de Dean biraz daha büyüyünce onunla birlikte oyunlar oynayacaklar.

Jagger'ın şu anda birlikte olduğu kendisinden 44 yaş genç balerin Melanie Hamrick ile ilişkisinden Deveraux adında bir oğlu var.

Bir başka deyişle Jagger'ın en küçük çocuğuyla en küçük torunu arasında sadece 7 yaş fark bulunuyor.

SADECE BİR KEZ EVLENDİ AMA 8 TANE ÇOCUĞU VAR

Gösteri dünyasının en kalabalık ailelerinden birinin babası olan Mick Jagger, bugüne kadar tek evliliğini bir dönemin ünlü modeli Bianca Jagger ile yaptı.

1971 yılında başlayan bu evlilik 1978 yılında sona erdi. Eski çiftin bu evlilikten 51 yaşında Jade adında bir kızı var. Jade Jagger, model ve tasarımcı olarak tanınıyor.

Bundan önce Jagger, şarkıcı Marsha Hunt ile ilişkisinden Karis adında bir kız babası olmuştu. Karis Jagger şu anda 52 yaşında.

EN ÇOK ÇOCUK BU İLİŞKİDEN DÜNYAYA GELDİ

Mick Jagger, uzun ve çok çocuklu ilişkisini yine model olan Jerry Hall ile yaşadı. Bu birliktelikten Georgia May, Elizabeth, James ve Gabriel adında çocukları dünyaya geldi.

Bu arada Hall'un da şu ana kadar tek evliliğini iş insanı Rupert Murdoch ile yaptığını ama bunun da boşanmayla sonuçlandığını hatırlatalım.

BREZİLYALI MODELDEN DE BİR OĞLU VAR: Mick Jagger'ın, Brezilyalı model Luciana Gimenez Mora ile ilişkisinden şu anda 20'li yaşlarında olan Lucas adında bir oğlu bulunuyor.





HER YAŞTAN ÇOCUĞU VAR: Küçük bir not: Jagger'ın en büyük çocuğu Karis 53, bir sonraki Jade 52, Elizabeth 40, James Leroy 39, Georgia May 32, Gabriel Luke 26, Lucas Maurice 25 yaşında. Melanie Hamrick ile birlikteliğinden dünyaya gelen Deveraux Octavian 7 yaşında. Bir başka deyişle çocuklarının arasında da kuşak farkı var.

Bu arada tüm bu sekiz kardeş dışarıdan bakıldığında çok şanslı görülebilir. Çünkü Jagger, müzik dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri. Ama buna rağmen bir süre önce yaptığı açıklamada yarım milyar dolarlık servetinden çocuklarına miras bırakmayacağını açıklamıştı.

80 yaşındaki Jagger, The Wall Street Journal'e verdiği röportajda servetini sekiz çocuğuna bırakmaya pek de istekli olmadığını gözler önüne serdi.

Bu konuda ciddi mi, bu son kararı mı bilinmez ama Jagger röportajda "Çocuklarımın iyi yaşamak için 500 milyon dolara ihtiyacı yok. Paranın hayır kurumlarına gitmesi gerekir. Böylece belki de dünyaya bir iyilik yapılmış olur" dedi.

GRUP ÜYELERİ 'FİNANSAL DERSLER' ALDI

Jagger'ın servetinin büyük bir bölümü elbette Rolling Stones grubuyla yapıtğı çalışmalardan geliyor. Bunun yanı sıra emlak yatırımları ve reklam filmleri de usta müzisyenin gelir kaynaklarından.

Fakat Rolling Stones ile ilgili çarpıcı bir maddi durum daha var. 1971 öncesi yaptıkları ve müzik tarihine geçen Satisfaction, Paint it Black ve Jumpin Jack Flash gibi çalışmalarının telif hakları Rolling Stones üyelerinde değil. Bu da ünlü müzisyenlerin kariyerleri boyunca aldıkları bir "ders" oldu.

Grup üyeleri bu şarkılardan da milyonlarca telif ücreti aldı. Ancak bu müziğin sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Bruce Springsteen, Paul Simon ve Sting gibi diğer müzik yıldızları da son yıllarda çalışmalarının haklarını sattı. Fakat Rolling Stones üyelerinin böyle bir kararı yok.