Ünlü model evlendikten bir yıl sonra anne olacak: İşte karnımdaki son günlerin güzel kızım

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Geçen yılın nisan ayında ünlü akınına uğrayan dillere destan bir düğünle evlenen, efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı, ünlü model Sofia Richie çok kısa bir süre sonra ilk kez annelik sevinci yaşayacak.

İLK EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ KARNI BURNUNDA KUTLAMIŞTI

Ünlü model ilk evlilik yıldönümünü karını burnunda ve mutluluğunu kocası Elliot Grainge'a “Seninle milyonlarca kez tekrar evlenmek istiyorum” diye seslenerek kutlamıştı.

Sofia Richie ve Elliot Grainge çiftinden bir yıl içinde hemen bebek müjdesi geldi

Sofia Richie hamileliğinin son günlerini yaşarken ayna karşısında selfie çekip paylaşarak doğumuna az kalmış kızına tatlı bir hatıra bıraktı.

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DOĞMAMIŞ KIZINA KALACAK BİR HATIRA

Fotoğrafın altına “Günaydın” notunu düşen ünlü yıldız hamile olduğunu uzun süre saklamış, bebek beklediği müjdesini ocak ayında Vogue'a verdiği bir röportaj sırasında duyurmuştu.

Doğumuna çok az bir zaman kalan Sofia Richie doğmamış kızına karnındayken geçen günlerden bir hatıra bıraktı...

Röportajında bebeği için “Oldukça hızlı büyüyor, bu yüzden doğum tarihi biraz havada kaldı” diyen Sofia Richie bir kızı olacağını söyledikten sonra hamileliğini neden neredeyse 6 ay boyunca sakladığını da itiraf etmişti.

Ünlü çift profesyonel fotoğraflçılara da birçok poz verip kızlarına ileride bakması için albüm yaptılar

“Hamilelik gerçekten korkutucu. Ulaşmanız gereken bu kadar çok kilometre taşı ve yaptırmanız gereken bu kadar çok test olduğunu fark etmemiştim” diyen Sofia Richie iç huzurunu korumak için hamileliğinin başlangıç aşamalarını bir sır olarak sakladığını “Benim için ruh sağlığımızı ve bir çift olarak alanımızı korumak gerçekten önemliydi” sözleriyle itiraf etmişti.

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Gözden Kaçmasın Hamile olduğunu altı ay herkesten saklamış... Üç gün üç gece süren düğününden tam bir yıl sonra bebeğine kavuşacak Haberi görüntüle

HAMİLELİK HABERİNİ DE BÜYÜYEN KARNINI DA HEP SAKLAMIŞTI

Sofia Richie Ireland Baldwin ve Lala Kent gibi hamilelikleri sırasında sosyal medya hesaplarında gururla kıyafetsiz paylaşımlar yapan diğer ünlü arkadaşlarının aksine, çıplak karnını gösterme konusunda oldukça muhafazakâr davrandı.

Richie bunun yerine, bol ve dökümlü elbiselerle büyüyen karnını gizlemeyi tercih etti. Sosyetik güzel Vogue ile yaptığı sohbet sırasında, hamileliği için bir dolap dolusu hamile kıyafeti almayacağını “Birkaç çift büyük beden pantolon aldım ama aynı ceketlerimi, eşofmanlarımı ve trençkotlarımı giyiyorum” diyerek anlatmıştı.

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HAYALLERİNİN ERKEĞİYLE EVLENDİ

Sofia Richie, dillere destan düğününden önce verdiği bir röportajda ne kadar heyecanlı olduğunu “Çok heyecanlıyım. Çünkü Elliot ile evleniyorum. Bu klişe gibi gelecek ama o benim hayallerimdeki erkek” diye anlatmıştı.

2021’den beri birlikte olan ve aşklarını sosyal medyadan verdikleri pozla duyuran ikili evlendikten sonra aile kurmak konusunda ellerini çabuk tuttular ve evliliklerinin ikinci senesine yeni girmişken anne baba olmanın heyecanını ilk kez tadacaklar. Sofia Richie'yle evlenen Elliot Grainge, babası Lucian Grainge'ın kurduğu müzik şirketinin varisi ve başarılı bir müzik yapımcısı

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ÜNLÜ ÇAPKINLA YAŞADIĞI AŞK ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sofia Richie, bir plak şirketinin yöneticisi olan ve birçok ünlü şarkıcının da yapımcılığını üstlenen Elliot Grainge'dan önce birkaç ay Justin Bieber’la sevgili olmuştu. Ünlü modelin en ses getiren ilişkisi ise Kourtney Kardashian’la yaşadığı aşkla tanınan televizyon ünlüsü Scott Disick’le yaşadığı aşktı.

Sofia Richie babasının ünü sayesinde çok küçük yaşlardan beri gösteri dünyasının içinde

Richie’nin Kourtney Kardashian’dan üç çocuğu olan ve yaşça kendisinden epeyce büyük olan Scott Disick’le yaşadığı aşk birçok eleştiriye hedef oldu. Ünlü modele bu konuda en çok tepkiyi de babası Lionel Richie göstermişti.

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BABASININ İÇİ ARTIK RAHAT!

Daha 21 yaşında olan kızının kendisinden 15 yaş büyük, üç çocuklu ve daha önce bir seks bağımlısı olduğunu kabul etmiş olan Scott Disick ile aşk yaşaması Lionel Richie’yi çok kızdırmış, efsane şarkıcı çok endişelense de bu ilişkiye engel olamamıştı.

Sofia Richie üç yıl boyunca Scott Disick'le aşk yaşamış bu da babası Lionel Richie'yi çok kızdırmıştı

Lionel Richie’nin kızının yaşı yaşına, huyu huyuna denk ve hali vakti de epey yerinde olan Elliot Grainge'la evlenmesinden ve kısa süre sonra torun sahibi olacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğu söyleniyor.