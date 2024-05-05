Ünlü milyarderin dört gün dört gece süren muhteşem düğünü… 20 milyon harcadı, dünya yıldızlarını sahneye çıkardı…

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Pretty Little Thing giyim markasının kurucusu Hint milyarder Umar Kamani, model sevgilisi Nada Adelle ile bu hafta sonu dört gün süren tören ve kutlamalarla evlendi.

20 MİLYONLUK BİR PERİ MASALI

Bir peri masalına benzeyen görkemli düğün için kesenin ağzını açan ünlü damadın ünlü konuklarla ve sahne alan dünya yıldızlarıyla dolu törenlere toplanda 20 milyon sterlin harcadığı konuşuluyor.

Hint milyarder Umar Kamani düğünü için kesenin ağzını açtı ve toplamda dört gün süren bu muhteşem kutlamalara tam 20 milyon sterlin harcadı

Moda markasının 36 yaşındaki CEO'su ve 31 yaşındaki gelini Nada, Ağustos 2021'deki masalsı evlenme teklifinin ardından Güney Fransa'da düzenlenen iki törenle dünya evine girdi.

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İKİ AYRI DÜĞÜN VE DÖRT GÜN SÜREN KUTLAMALAR

Cuma günkü tören Grand Allée'deki lüks otelde gerçekleşti. Ünlü konuklara ev sahipliği yapan törende Mariah Carey ve Andrea Bocelli sahne aldı. İki dünya yıldızının düğünde şarkı söylemek için astronomik ücretler aldığı düşünülüyor.

Cuma günkü kutlamaların ardından Umar ve Nada cumartesi günü geleneksel bir Hint töreniyle tekrar kutlama yaptılar. Perşembe günü konukları karşılamak için beyaz bir parti düzenlendi ve pazar günü verilen bir barbekü partisi ile dört günlük bu göz alıcı kutlamalar sona ermiş oldu.

Kutlamaların yapıldığı hafta sonu süper model Naomi Campbell'dan aktör Tessa Thompson'a, komedyen Russell Peters'tan şarkıcı Christina Milian'a, Arabia Genel Yayın Yönetmeni Manuel Arnaut'tan Kızıldeniz Film Festivali Vakfı CEO'su Mohammed Al Turki'ye kadar ünlü dostları bir araya getirdi.

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli gelin damada doğru yürürken şarkı söyledi, Mariah Carey de düğün konuklarına mini bir konser verdi

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Umar'ın yakın arkadaşı, eski Coronation Street yıldızı Ryan Thomas sağdıçlardan biri olarak görev yaptı. Cuma günkü törende Nada Kamani etkileyici ancak sade görünümlü Maria Grazia Chiuri tasarımı özel Dior elbisesiyle ışıl ışıl görünüyordu.

Hazır giyim sektörünün en başarılı patronlarından biri olan damat Umar ise klasik bir Tom Ford smokiniyle deniz kenarındaki bir çardağın altında gelini bekledi.

Ünlü çift törenlerin ikinci gününde geleneksel Hint usulü bir düğün daha yaptı

DÜĞÜNE YILDIZ YAĞDI, DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ŞARKI SÖYLEDİ

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli gelin Nada damada doğru yürürken en özel şarkılarından biri olan 'The Prayer'ı tam bir orkestra eşliğinde seslendirerek düğünün romantik ambiyansa katkıda bulundu.

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Vogue Arabia'ya özel bir röportaj veren yeni evli çift, cuma günü mihrapta ilk kez karşılaşmalarının hafta sonunun en özel anlarından biri olduğunu açıkladı. Nada düğününü “Bu her küçük kızın hayalini kurduğu bir şey ama bunu böyle bir tarzda, böyle güzel bir ortamda ve tabii ki hayallerimin erkeğiyle yapmak gerçekten bir peri masalıydı” diye anlattı.

Süper model Naomi Campbell düğüne Suudi Arabistanlı film yapımcısı 37 yaşındaki Mohammed Al Turki ile katıldı, düğünün diğer ünlü konukları arasında yıldız futbolcu 45 yaşındaki Rio Ferdinand ve 32 yaşındaki eşi Kate de vardı

Umar Kamani ise “Ne diyebilirim ki? Nada'yı o gelinliğin içinde gördüğümde nutkum tutuldu. En duygusal andı” yorumunu yaptı.

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HEM BATI TARZI HEM DE GELENEKSEL HİNT DÜĞÜNÜ BİR ARADA

Çift, hayallerindeki töreni gerçekleştirmek için batı tarzı “beyaz” bir düğün ile geleneksel Hint düğününü bir araya getirdi.

Açık havada yapılan romantik törenin ardından konuklar, müzik ikonu Mariah Carey'nin özel sürpriz performansının da yer aldığı gece geç saatlere kadar süren partiden önce şık bir akşam yemeğinin tadını çıkardılar.

Nada Kamani düğününde Dior tasarımı sade ama çok şık bir gelinlik giydi

55 yaşındaki ünlü şarkıcı, yarı şeffaf Dior elbisesiyle zarif bir figür oluştururken sansasyonel bir görünüm sergiledi. Mariah Carey en büyük hitlerinden bazılarını söylediği düğünde tüm konukları ayağa kaldırıp dans ettirdi.

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Cumartesi günü çift, Hint nikâhı ile tekrar kutlama yaptılar. Hem gelin hem de damat özel Hint usulü gelinlik ve damatlık giyerken boyunlarına da çiçeklerle süslenmiş çelenkler taktı.

Perşembe günü göz alıcı beyaz bir partiyle kutlamalara başlanmasının ardından bugün yapılacak rahat bir barbekü partisi bu dört günlük masalsı düğünü tamamlayacak.

Akdeniz manzaralı havuz başında gerçekleşen ilk buluşma, herkese büyük günden önce yerleşip birlikte kaliteli zaman geçirme şansı verdi. Mutlu çift karşılama partisi için hiçbir masraftan kaçınmadı ve kına dövme sanatçıları ile ateş ve oryantal dansçılar tuttu.

NİŞANLARINIRKEN YOLUNA 10 BİN GÜL SERMİŞTİ!

Ardından yapılan çarpıcı bir havai fişek gösterisi de gökyüzünü aydınlattı ve VIP konuklar için gece boyunca lüks ikramlardan kaçınılmadı. Bu gecede Nada çarpıcı bir özel yapım Zuhair Murad elbisesi giydi.

Umar Kamani ve Nada Adelle ilk kez Mart 2020’de birlikte kamuoyu önüne çıkmış, Umar'ın model sevgilisine 2021 yılında Côte d'Azur'da yine görkemli bir şekilde evlenme teklif etmişti.

Babasından devraldığı moda imparatorluğunu büyüten ve kazandığı başarıyla büyük bir servet elde eden Umar Kamani ve model sevgilisi Nada Adelle'nin nişanı da çok konuşulmuştu

Monte Carlo Opera Binası'nı kiralayan ve profesyonel fotoğrafçıları da hazır bulunduran milyarder iş adamı tarihi tiyatroyu 10.000 beyaz gül ve düzinelerce mumla doldururken, 25 müzisyen Nada Adelle odaya girerken Güzel ve Çirkin'i çaldı.

Bu görkemli nişan töreninde Umar Kamani’nin Nada Adelle’e taktığı nişan yüzüğünün değerinin 2 milyon dolardan fazla olduğu söylenmişti.