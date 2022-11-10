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Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Kemal Atatürk#10 Kasım#Atatürk
Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 09:21

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yılında anılıyor... Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarında art arda 10 Kasım paylaşımları yaptı...

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CEM YILMAZ

"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."

Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

ACUN ILICALI

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

DEMET AKALIN

"Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

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Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

"Canım ATATÜRK. Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum."

Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

AJDA PEKKAN

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz...

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#Mustafa Kemal Atatürk#10 Kasım#Atatürk

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