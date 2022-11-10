Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

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CEM YILMAZ
"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."
ACUN ILICALI
"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."
DEMET AKALIN
"Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."
GÜLŞEN BUBİKOĞLU
"Canım ATATÜRK. Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum."
AJDA PEKKAN
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz...