Ünlü isimler sandık başında... Mührü bırakmayı unuttu!

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Sezen Aksu mührü bırakmayı unuttu

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi.

Aksu, 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra mührü elinde unutan Aksu, görevlinin uyarısıyla teslim etti.

"Hiçbir söylemeyeceğim " diyerek oy kullandığı sınıftan çıkan Aksu, kimliğini ve seçmen kağıdını almayı unuttu.

Bu sırada bir görevli sınıftan çıktığı sırada Aksu’ya kimliğini ve seçmen kağıdını teslim etti.

Sanatçı oy kullanmak için okula gelen hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Okul kapısında Aksu ile karşılaşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Yıldırım ise, 'Yol kesildi efendim' diyerek Aksu’yu selamladı.

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Aksu, belediye başkanına "Sizden geliyor mesajlar değil mi ?" dedi.

Belediye başkanı Aydın'ın "Bir konser yaparız artık" isteğine ise, sanatçı "Ben sahneye çıkmıyorum artık" yanıtını verdi. Bir hayranının verdiği çiçeği alan Aksu aracına binerek okuldan ayrıldı. (DHA)

Ünlü Oyuncu Alina Boz Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı



Ünlü Oyuncu Alina Boz oyunu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi Türkiye Spor Yazarları Derneği yerleşkesine geldi.

Boz, oyunu 1228 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan oyuncu Boz, “Hayırlı olsun” diyerek okuldan ayrıldı.

Ata Demirer, Bozcaada’da oy kullandı

Ünlü Komedyen Ata Demirer, Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu’nda 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.



Çanakkale'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor. Çanakkale il genelinde saat 17.00'ye kadar 1591 sandıkta, 436 bin 13 seçmen oy kullanma işlemi devam edecek.

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde de 8 sandıkta 2 bin 691 seçmen oy kullanıyor. Ünlü Komedyen Ata Demirer , Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oyunu kullandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk’te Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ’u seven vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi.



Seçmenler saat 08.00’den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Saat 10.00’da okula gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Görevlilerden oy pusulası ve mührü alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oylarını kullandı.

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Vatandaşlar Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirdi



Okulda oy kullanmaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ’u gören hayranları, fotoğraf çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, daha sonra okuldan ayrıldı.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz oyunu kullandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.

Serenay Sarıkaya oyunu kullandı

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Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu kullandı



Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, “Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş” dedi. Ünlü oyuncu Akbağ, daha sonra okuldan ayrıldı.

ALP KIRŞAN

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