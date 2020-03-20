Ünlü isimler sağlık çalışanlarını ayakta alkışladılar
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter’dan, koronavirüs salgınına karşı canını dişine takarak çalışan sağlık görevlileri için saat 21.00’de alkış tutulmasını istedi. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından sağlık çalışanları tüm yurtta alkış yağmuruna tutuldu.
Ünlü isimler de alkış anlarını sosyal medyadan şu mesajlarla paylaştı:
Funda Arar: Tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz.
Ayçin İnci: Tüm sağlık çalışanlarımız, tüm sağlık personelimiz ve elbette doktorlarımıza sonsuz teşekkürler.
Zafer Algöz: Saat 21.00. Tüm sağlık çalışanlarımıza alkışlarla teşekkür ediyoruz.
Esra Dermancıoğlu: Lütfen, lütfen, lütfen. Mecbur olmadıkça çıkmayın... 24 saat bizim için çalışan onca meleğe yardım edelim...
Sunay Akın: Bilgi üretilen ve yönetilen en büyük güçtür... Bu yolda cesur adımlar atan doktorlarımızın, hasta bakıcılarımızın, eczacılarımızın, hemşirelerimizin yanındayız...
Bülent Serttaş: Tüm sağlık çalışanlarımıza helal olsun.
Demet Akalın: Bugün binlerce sağlık emekçisi, canı pahasına görevi başında. Onlara gönül borcumuz var.
Özge Ulusoy: Canlarımız sağlıkçılarımız.
Onur Saylak: İyilik bulaşıcıdır!!!
Ziynet Sali: Sağlık çalışanlarımızı alkışladık.
Ata Demirer: Alkışlar sağlıkçılarımıza.
Filiz Akın: Tüm sağlıkla ilgili çalışanlara teşekkürlerimizle...
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