Ünlü isim sokağa tezgâh açtı

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Sokakta tezgâh açtı

Didem Kınalı binlerce lira harcayarak aldığı kıyafet ve ayakkabıları 50-100 TL gibi düşük rakamlara sattı.

Oryantal Didem Kınalı, giysi ve ayakkabılarını sokak hayvanları yararına sattı. Sokak hayvanlarına yönelik yardım kampanyasına destek veren Kınalı, Cihangir’de sokakta satış yaptı.

Geçen ay kedisini kaybeden Kınalı, hayvanları çok sevdiğini ve kazancının yarısını Cihangir sokaklarındaki kedi köpekler için harcadığını söyledi. (Sayit DURMAZ)

ÜNLÜLERİN YAPTIĞI EK İŞLER!

Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor.

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YOGA EĞİTMENİ OLDU

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası’na kavuştu.

Bir dönem oyunculuk yapan Irmak Ünal setlere ara vermiş ve kendini spora adamıştı. Yoğun uğraşlar sonucu Ünal, eğitmenlik sertifikasını aldı.

Hocasıyla Instagram’dan bir fotoğrafını yayınlayan Ünal, “Ne mutlu bana ki böylesine ışık saçan bir ruhla yollarım kesişti. Bu güzel kadının ellerinden 200 saatlik eğitim sertifikamı aldım. Yolum açık olsun” notunu düştü.

AYCA İNCİ MEKAN İŞLETİYOR

Ayça İnci, oyunculuğun yanı sıra hizmet sektörünü de deneyimledi. Kozyatağı'nda çöp şiş restoranı işletmeciliği yapan İnci, mekanında ünlü isimleri de ağırladı.

Ayça İnci “Sanatla uğraşan bir insanın, özellikle Türkiye’de başka işler yaparak geçimini sağlaması gerekiyor” diyor.

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GÜL FABRİKASI KURDU

Ünlü sanatçı Berdan Mardini müzikten kazandığını ticarete yatırdı... Mardini, memleketi Mardin'de gülyağı çıkarma fabrikası kurdu.

Memleketi Mardin'e 200 dönümlük arazisi üzerine gül ekti.

Hedeflerinin bin dönümlük yere gül ekmek olduğunu belirten Berdan Mardini, "Memleketimde gençlere istihdam sağlamak işin en güzel tarafı. 200 dönümlük araziden elde ettiğimiz güllerimizin yağını ise kiraladığımız bir tesiste işlenecek. İnşallah kendi fabrikamızda da güllerimizin yağını çıkaracağız" dedi.

ŞİMDİ DE SERAMİĞE EL ATTI

Hepsi grubu üyesi Eren Bakıcı, yoga eğitmenliğinden sonra seramiğe merak sardı.

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Seramik eğitimi alan şarkıcı, kilden tabak, kupa, dekoratif obje gibi ürünler yapıp fırında pişiriyor, ardından hazırladığı bu ürünleri satışa sunuyor. Bakıcı, sipariş üzerine özel ürün de tasarlıyor.

HÜLYA AVŞAR TİŞÖRT SATIYOR

Modayla ilgili ikinci bir iş seçen ünlülerin arasında Hülya Avşar’ı da saymak gerek. Avşar’ın tişört koleksiyonu bir süredir piyasada...

OZAN GÜVEN TERS KÖŞE YAPTI

Kadınlar genellikle tekstil ve mücevher konusunu ikinci iş edinirken erkekler restoran ya da gece kulübü açmaya meylediyor. Bu bağlamda kadın ayakkabısı satan Ozan Güven ezber bozdu!

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