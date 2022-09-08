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Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma!

Güncelleme Tarihi:

#Dila Tarkna#Dağhan Doğruer#Dila Tarkan Doğruer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 12:48

Sancıları başlayınca tatili yarıda bırakıp gelmişti... Ünlü isim oğluna böyle kavuşmuş!

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İLK KARŞILAŞMA!

Geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan Dila Tarkan 27 Ağustos'ta oğlu Luca Kartal Doğruer'i dünyaya getirmişti. Tarkan, doğumhane görüntülerini paylaştı.

8 aylık hamile olan ve yaz tatili için eşiyle birlikte Yunan adalarına giden Dila Tarkan, bebek erkenci davranınca apar topar Türkiye'ye dönmüştü.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Hemen ameliyata alınan Dila Tarkan, 27 Ağustos günü oğlunu dünyaya getirmişti. Yeni anne doğumhanede yaşadıkları, heyecanı ve mutluluğu sevenleriyle paylaştı.

Bebeği ile ilk karşılaşmasının yer aldığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

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Dila Tarkan'ın hamilelik sürecinde en büyük destekçisi eşi Dağhan Doğruer'di... Doğumhanede de eşini yalnız bırakmayan Doğruer, oğlunun göbek bağını kesti.

ONLARI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜK

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

MUTLU AİLE

Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti. Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.

Seda Bakan, 1 Eylül’de dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Oyuncu, ailesini reality show yıldızları Kardashian Ailesi’ne benzetti: “Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!”

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

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KALP ATIŞI SINIRDAYDI

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi. 

Hande Soral'ın 16 saat süren doğumunun detaylarını ve o güne ait görüntüleri Dr. Furkan Kayabaşoğlu sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

'İNANCI İNANILMAZDI'

"Hiçbir şey kolay olmuyor
Saatler süren bir emek. Dile kolay tam 16 saat...
Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi...
Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı."

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

'BEN NE DERSEM O!'

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 "Saatler boyunca sevgili bücürümüz Ali ‘patron’ bizlerse onun emekçileriydik.
Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: Ben ne dersem o!"

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

'SABIR'

"Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek.
Ama nasıl bir sabır!"

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

'BAŞARDIK HANDE!'

"An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık...
Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık."

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Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

GÜNEŞİMİZ DOĞDU

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer anne oldu.

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, dün sabah oğlu Milan'a kavuştu.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Zenginer, doğum sonrası ilk fotoğrafını "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu... Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum " notuyla Instagram'da paylaştı.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

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TANIŞTIRAYIM NOVA!

2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimiz kasım ayında anne oldu. 

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını paylaşan Kırca altına "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular.." notunu düştü.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Oğulan Kırca bu fotoğrafı da " İlk gün... Novazetti" notuyla paylaştı. 

BU KARENİN ÜZERİNDEN 14 YIL GEÇTİ

Mustafa Sandal 2008 yılında Emina Jahovic ile nikah masasına oturmuş, çift aynı yıl oğulları Yaman'ı kucaklarına almıştı. Yaman 14 yaşında delikanlı oldu. Mustafa Sandal, yıllar önce çekilen oğlunu kucağında uyuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Sandal altına "Zaman sadece bir illüzyon... İki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde..." notunu düştü. 

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Yaman'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in evliliği 2018 yılında bitti. Ünlü popçu önümüzdeki yaz Melis Sütşurup ile nikah masasına oturacak. 

 

'AİLEMİZE HOŞGELDİN OĞLUM'

2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Çift, oğullarına Selim adını verdi.Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.

 

İLK BULUŞMA

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

'GÜÇLÜ SİNCAP'

Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

'NE MENEM BİR ŞEY'

Çukur'un Cumali'si Necip Memili 2020 yılında baba oldu.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

OĞLUM CAN!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

.Aslantuğ, eşinin bu karelerin altına “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

40. GÜN HATIRASI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Ünlü isim erken doğum yapmıştı… İlk karşılaşma

Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

 

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#Dila Tarkna#Dağhan Doğruer#Dila Tarkan Doğruer

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