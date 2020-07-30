Ünlü iş adamı Taha Tatlıcı, kalbini Rezzan Bernardete'ye kaptırdı

Taha Tatlıcı ve Melkan Gürsel aşkı evlilikleri döneminde başlamış Taha Bey ve Melkan Hanım eşleri ile boşanması ile sonuçlanmıştı.



Melkan Gürsel ile aşk yaşayan Taha Tatlıcı, eşi Selin Hanım’dan 2011 yılında boşanırken, Melkan (Tabanlıoğlu) Gürsel eşi Murat Tabanlıoğlu’ndan 2016 yılında boşamıştı. Aşklarını iş ortaklıkları ile de pekiştiren çift bu ilişkinin kendilerini yıprattığını söyleyerek ayrılmıştı. Melkan Hanım kendini işlerine kanalize ederken, Taha Bey gözlerden uzak bir hayatı seçmişti.



Taha Bey bu sesiz aşksız günlerine son vermiş. Eski arkadaşı Rezzan Bernardete 1 ay önce aşk yaşamaya başlamış. Bodrum’da boy gösteren çiçeği burnunda çift, fazla ilgiden sıkılınca rotayı Marmaris’e çevirmişler.