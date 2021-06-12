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Ali KESER
Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi

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Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi

Bodrum’da tatil yapan Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, sevgilisi Sephora Goignan’ın 26’ncı yaş günü için tekne kiraladı. Çift, arkadaşlarıyla teknede parti yaptı.

Fransız Valentin Rosier ve sevgilisi Sephora Goignan, Bodrum tatillerine devam ediyor. Çift önceki gün Yalıkavak’ta tekneyle denize açıldı. Rosier, sevgilisinin 26’ncı yaş günü için kiraladığı tekneyi balonlarla süsletti.

Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi

Valentin Rosier teknede bir arkadaşıyla güneşlenirken, Sephora Goignan kız arkadaşlarıyla dans edip eğlendi. Müzik seslerinin yayıldığı tekne, plajdaki tatilcilerin de dikkatini çekti.

Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi

Sephora Goignan arkadaşlarıyla dans edip kutlama yaptı.

 

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