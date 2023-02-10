Ünlü dizi oyuncuları Beyoğlu’ndaki deprem yardım çalışmalarına katıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Beyoğlu’ndaki yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy’de oluşturulan yardım toplama alanı, ilk günden itibaren adeta bir seferberlik merkezi haline geldi.

Buradaki çalışmalara bugün ünlü dizi oyuncuları Alp Navruz, Birand Tunca, Emre Bey, Uğur Keleş ile Yönetmen Yuşa Ebrar ve Menajer Uğur Keleş de katıldı.

Oyuncular, paketlerin kolilenmesi, kolilerin tırlara taşınması gibi pek çok alanda destekte bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yardım toplama merkezine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şu ana kadar 44 tırın deprem bölgesine sevk edildiğini söyleyen Yıldız, akşama kadar bu sayının 53’ü bulacağını ve yardımların felaketten etkilenen yerlere gönderilmeye devam edileceğini belirtti.

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