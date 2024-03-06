Ünlü çiftten mutlu evliliğin tuhaf sırrı: Aramızdaki tutku ve romantizm ölmesin diye aynı tuvaleti kullanmıyoruz

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Ama görünüşe göre gösteri dünyasının ünlü çiftlerinden biri "her ayrıntının paylaşılmasından" yana değil. Onlara göre çiftler birbirlerini ne kadar severse sevsin, kendilerine ait bazı alanlar kalmalı... Örneğin tuvalet gibi!

OTELDE BİLE BOŞ TUVALET ARIYOR

Böyle anlatınca tuhaf geliyor belki ama 2019 yılında Marmaris'te günlerce konuşulan bir törenle TV ünlüsü ve model olan sevgilisi Kate ile evlenen futbol yıldızı Rio Ferdinand, her nerede olursa olsun eşiyle aynı tuvaleti kullanmak istemiyor.

Bir dönem İngiltere'nin Manchester United takımında fırtınalar estiren 45 yaşındaki Ferdinand, özellikle de eşiyle bir otel odasında konakladıklarında onunla aynı tuvaleti kullanmamak için elinden geleni yaptığını söyledi. Buna başka odalarda uygun bir tuvalet aramak da dahil.

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Rio Ferninand'ın görüşüne göre eşi Kate ile aynı tuvaleti kullanmak, aralarındaki romantizmi olumsuz etkileyebilir.

Bu konuda şöyle konuştu Ferdinand: "Birlikte tatile gidiyoruz ve bir odada kalıyoruz. Biliyorum, kaldığımız otelde gecenin bir yarısında beni boş tuvalet ararken gören birçok kişi oluyor. Bazen engelli insanlar için ayrılan tuvaletlere de bakıyorum ya da ayrı bir tuvalet arıyorum" diye konuştu.

"Bu konuda ciddi bir problemim var. Ben kaldığım odadaki tuvalete kullanmayı reddediyorum" dedi Rio Ferdinand.

'YANIMDA GAZ ÇIKARIRSA, ROMANTİZM BİTEBİLİR'

Sadece kendisinin değil aynı şekilde karısı Kate'in de bu konuya özen gösterdiğini saklamadı Rio Ferdinand. Onun da bazı özel ve kişisel anlarını yalnız başınayken yaşamak istediğini çünkü aralarındaki tutkunun zarar görmesinden korktuğunu anlattı.

Sonra da çok ilginç bir cümle kurdu: " Eğer benim yanımda gaz çıkarırsa yemin ederim aramızdaki bütün romantizm bitebilir."

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Rio Ferdinand, bu kulağa tuhaf gelen açıklamaları, kendisi gibi emekli bir futbolcu olan Peter Crouch'un sunduğu Therapy Crouch adlı podcast yayınında yaptı. Sonra da bu konuda kendisinin tam tersi düşünen bir arkadaşı olduğundan söz etti.

işte Ferdinand'ın sözleri: "Bir arkadaşım var... İsmini vermeyeceğim çünkü onu hepiniz tanıyorsunuz. O ve karısı evlerine, içinde yan yana taht gibi iki tane klozet bulunan bir tuvalet yaptırmıştı. Onlar bu konuda bu kadar rahatlar. Bu korkunç, değil mi?"

ÜNLÜ ÇİFT MARMARİS'TE EVLENDİ

Rio ve Kate Ferdinand, 2019 yılında Marmaris'te üç gün süren bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çift, evlenmeden önce üç yıl flört etmişti. Yine düğünden önce çift, kızları Shae'yi de kucaklarına almıştı.

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Kate ile Rio Ferdinand'ın üç yaşında Cree adında bir de erkek çocukları bulunuyor. Bu arada Kate'in, Rio Ferdinand'ın ikinci karısı olduğunu hatırlatalım.

Ferdinand'ın ilk eşi Rebecca Ellison, 2015 yılında kanser nedeniyle ölmüştü. Çiftin 17 yaşında Lorenz, 15 yaşında Tate ve 12 yaşında Tia adında üç tane çocuğu bulunuyordu.