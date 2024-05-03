Ünlü çiftin romantik sahil turu… Her geçen gün ona biraz daha bağlanıyor… Ah bir de boşanabilse!

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Angelina Jolie ve Brad Pitt’in rüya gibi başlayan evliliği noktalanalı yıllar oluyor… 2016’da yollarını ayıran çift mahkeme kararıyla 2019’da bekar ilan edildi.

BİR ZAMANLARIN EN GÖZDE ÇİFTİ YILLARDIR MAHKEME KAVGALARINI BİTİREMEDİ

Yani aslında boşanma davaları sonuçlanmadı. Ancak mahkeme iki ünlü ismi herhangi bir yasal sorumluluktan uzak tutmak için onları resmi olarak bekar saydı.

Bir zamanların büyük aşıkları yıllardır kanlı bıçaklı düşman...

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in büyük çekişme ve kavgalarla başlayan boşanma süreçleri hâlâ sürüyor.

Ünlü çift reşit olmayan çocuklarının velayetinden sonra şimdi de Fransa’daki üzüm bağları ve bu bağların yer aldığı arazideki şatoyu bölüşemedikleri için mahkemede kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Brad Pitt - Ines de Ramon çiftinin romantik sahil turu fotoğraflara böyle yansıdı

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ANGELINA HER ŞEYDEN VAZGEÇTİ AMA BRAD HÂLÂ AŞKIN PEŞİNDE...

Angelina Jolie bu süreçte sinemadan adım adım uzaklaştı hatta artık Hollywood’a veda etmek istediğini söyledi. Hayatına da kimseyi almadı. “Çocuklarım benim hayattaki en yakınlarım” diyen güzel yıldız artık neredeyse münzevi bir hayat yaşıyor.

Brad Pitt için de Jolie’den ayrıldıktan sonra birkaç kez ünlü güzellerle aşk yaşadığı yazılıp çizildi. Bu haberlerse sadece bir dedikodu olarak kaldı. Ancak usta aktör gönlünü bu kez gerçekten bir güzele kaptırdı… Ines de Ramon'ın Brad Pitt'in evine taşındığı biliniyor... Çift ilişkilerinde yeni adımlar atmak isteseler de Brad Pitt'in Angelina Jolie'yle girdiği yasal savaş birmeden harekete geçemiyorlar

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ESMER GÜZELİYLE DOLU DİZGİN BİR AŞK YAŞIYOR

Hem de basının “esmer güzeli” diye isim taktığı Ines De Ramon adındaki bu güzel mücevher firması yöneticisiyle yaşadığı aşk her geçen gün ciddileşiyor… 2022’nin kasım ayında ilk kez birlikte görüntülenen aşıklar başlarda saklı gizli görüşseler de artık aşklarını saklamıyor.

Brad Pitt ocak ayında 60. Doğum gününü Paris’te Ines De Roamn’la kutlamış, çiftin baş başa bu doğum günü kaçamağından fotoğraflar manşetlere taşınmıştı. Pitt ve Ines De Ramon geçtiğimiz gün de Santa Barbara sahillerinde çıktıkları romantik bir yürüyüşte paparazzilere yakalandı.

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Yıldız oyuncu yeni yaşını da sevgilisiyle Paris'te baş başa kutlamıştı

SAHİLDE ROMANTİK YÜRÜYÜŞ

Spor giysileri, Ines De Ramon’ın köpekleri ve ellerinde kahveleriyle güzel havanın tadını çıkaran çift keyifli bir sohbete dalmıştı. Brad Pitt’in sık sık elini Ines De Ramon’un omzuna atıp sevgilisine sıkı sıkı sarıldığı da gözlerden kaçmadı.

60 yaşındaki Pitt, 31 yaşındaki de Ramon'un ilişkileri ciddileşince birlikte yaşamaya başladığı, esmer güzelin kendi evini kapatmasa da eşyalarını alıp usta aktörün evine taşındığı ortaya çıkmıştı. Çiftin aşkının ilk kanıtı Kasım 2022'de bir konser çıkışı çekilen bu fotoğraf olmuştu

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ARTIK DAVADAN KURTULUP HAREKETE GEÇMEK İSTİYOR... UFUKTA BELKİ DE EVLİLİK VAR!

Çiftin yakın çevresinden gelen haberlere göre Brad Pitt Ines de Ramon’a sırılsıklam aşık. Ve ikilinin ilişkisi de giderek ciddileşiyor hatta belki de ufukta bir evlilik bile olabilir.

Çünkü yine bu iddialara göre usta aktörün canı yıllardır bitmeyerek yılan hikâyesine dönen, yukarıda bahsettiğimiz boşanma davasından dolayı çok sıkkın. Her ne kadar yasal olarak bekar olsa da Brad Pitt Ines de Ramon’la yeni bir hayat kurmadan önce geçmişindeki bu dertlerden kurtulmak istiyor. Ines de Ramon adı Brad Pitt'le anılmaya başladığından beri boynunda "B" harfli bir kolye taşıyor

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ARTIK AŞKINI GÖNLÜNCE YAŞAMAK İSTİYOR

Bu gerçekleşmedikçe de Brad Pitt’in sinirden küplere bindiği, eski eşi Angelina Jolie’ye olan öfkesinin bilendiği ve Ines de Ramon'la ilişkisini dilediği gibi yaşayamadığı için içerlediği söyleniyor. Brad Pitt boşanmasından beri ilk kez ciddi bir ilişki yaşıyor ve arkadaşlarının anlattığına göre de Ines de Ramon ünlü oyuncunun ayaklarını yerden kesmiş durumda.

Sosyetenin ve ünlülerin çok sevdiği bir mücevher şirketinin yöneticisi olan Ines de Ramon da aslında hollywood’a çok uzak bir isim değil. Esmer güzeli The Vampire Diaries dizisinin yıldızı Paul Wesley’le üç yıllık evliliğini 2022’de bitirmişti…