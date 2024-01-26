Ünlü çiftin büyük aşkları dizi setinde başlamıştı... Karısını bir gün görmese özlüyor

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İlk bölümü 2008’de yayınlanan, 7 sezon boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen vampir dizisi True Blood daha ilk sezonundan itibaren adeta bir ekran efsanesine dönüşmüştü.

Stephen Moyer'in güçlü bir vampiri, Anna Paquin'in de ona aşık olan telepatik güçleri olan bir kadını canlandırıdığı True Blood dizisi yayınlandırı sürece televizyonların en çok izlenen dizilerinden olmuştu

ABD’nin güneyindeki küçük bir kasabada yaşayan insanlar, vampirler ve kurt adamları bir araya getiren dizi sadece başrol oyuncuları Anna Paquin ve Stephen Moyer için değil İsveçli aktör Alexander Skarsgard ve son aylarda Sofia Vergara’yla boşanmaları gündemden düşmeyen Joe Manganiello için de dünya yıldızlığının yolunu açtı.

Ünlü çift dizin daha deneme çekimleri yapılırken birbirlerini görünce kalplerinin daha hızlı çarpmaya başladığını hatırlıyor... Bu tam bir "ilk görüşte aşk"la başlayan hikâye yıllar içinde gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birine dönüştü

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Stephen Moyer’in çok güçlü bir vampiri Anna Paquin’in ise ona gönül veren genç bir kadını oynadığı dizi ünlü çift için hayatlarının en önemli projesi oldu. Hem kariyerleri bu diziyle şaha kalktı hem de sette karşılaştıklarında kalplerini hızla çarptıran aşkları onları gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri yaptı.

Moyer ve Paquin o ilk karşılaşmanın ardından büyük bir aşka yelken açtılar ve 2010’da evlendiler. 14 yıldır büyük bir mutluluk yaşayan ünlü çiftin yuvaları 2012’de doğan Charlie ve Poppy adındaki biri kız biri erkek ikiz çocuklarıyla şenlendi.

Moyer, eski ilişkilerinden doğan kızı ve oğlunu da Anna Paquin'le birlikte büyüttü... Ünlü çiftin biri kız biri erkek izkizleri de artık 13 yaşında

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Aşkların ve evliliklerin pek de uzun ömürlü olmadığı pırıltı gösteri dünyasında yıllardır gözlerden uzak sessiz sakin mutlu bir hayat yaşayan çift 14 yıllık evliliklerinin ardından hâlâ çok mutlu ve birbirlerine olan aşkları da ilk günkü gibi taze.

54 yaşındaki İngiliz yıldız Stephen Moyer 41 yaşındaki Yeni Zelandalı yıldız Anna Paquin’i sette ilk gördüğü günü hiç unutamadığını söylüyor. "Dizi için deneme çekimlerinde tanıştık. O zamanlar ikimiz de bekardık ve aramızda bir tür kıvılcım vardı" diyen aktör, çekimler başlar başlamaz ise işlerin bir anda ciddileştiğini itiraf ediyor.

Bu deneme çekiminden sonra üç ay görüşmeyen ve ilk bölüm için yeniden sette karşılaştıklarında gelecekteki karısına vurulan Moyer yıllar önceki o anları ilk günkü gibi hatırlıyor: "Onu üç ay boyunca görmedim ve o siyah saçlıyken afet bir sarışına dönüşmüştü. Ben de rolüm için artık sarışın değil siyah saçlı bir adamdım”.

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Daha çekimlerin üçüncü ya da dördüncü günü bu karşılaşmanın mutlu bir ilişkiye dönüşeceğini iki ünlü oyuncu da çoktan anlamıştı. Stephen Moyer “Daha üçüncü günden hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istediğimi biliyordum” diye anlatıyor bu büyük aşkın filizlendiği ilk günleri.

Stephen Moyer eğer aynı projede yer almıyorlarsa karısı Anna Paquin'i çok özlediğini itiraf ediyor... Ünlü aktör karı - koca aynı işlerde yer almalarının da evlilikerine hiç zarar vermediğini tam tersi kendilerini mutlu ettiği söylüyor

Anna Paquin, Stephen Moyer’den doğan ikizleriyle birlikte ünlü aktörün önceki ilişkilerinden doğan 24 yaşındaki oğlu Billy ve 22 yaşındaki kızı Lilac’i de kendi çocukları gibi büyütmüştü.

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Çifte kumrular True Blood dizisi 2014’te final yaptıktan sonra kimi zaman aynı yapımlarda çoğu zaman da ayrı ayrı dizilerde ve filmlerde rol almaya devam ettiler.

Anna Paquin de yıllar önce verdiği bir röportajda evliliğinin en zor yanının kocasıyla arasına işleri yüzünden mesafe girmesi olduğunu, onu görmedikçe büyük mutsuzluk yşadığını söylemişti

Ancak bu kadar zamandır bir arada olmalarına rağmen hala aynı yapımda rol almak istediklerini itiraf ediyorlar. Kimi zaman “Eşinizle birlikte çalışmak evliyken zor olmuyor mu?” sorusuyla karşılaştığını söyleyen Stephen Moyer bu soruya basitçe “Biz böyle tanıştık” deyip geçtiğini söylüyor.

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Stephen Moyer birlikte çalışmadıkları zaman karısını çok özlediğini söylüyor. Artık aralarında özel bir dil geliştirdiklerini söyleyen ünlü çift setlerde bir arada olduklarında tek bir bakışla konuşmadan bile anlaşabilecek kadar birbirlerine yakınlar.

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve daha 11 yaşındayken rol aldığı Piano filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ı kazanan Anna Paquin de evliliğinin en zor kısmının eşi Stephen Moyer’le farklı projelerde çalışırken ayrı kalmak olduğunu, ikisi başka şehirlerde ya da ülkelerde olduğunda araya giren bu mesafe ve özleme dayanmadığını itiraf etmişti…