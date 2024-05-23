Ünlü çiftin 500 milyonluk ‘şato’ davası bitmiyor… Evlendikleri yer ayrılınca kabusları oldu… Mahkemeden flaş karar geldi!

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Ayrılıklarının üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da Pitt ve Jolie yıllardır Fransa’da edindikleri mülkler üzerinden çetin bir savaşa girişmiş durumdalar.

ESKİ AŞIKLAR YILLARDIR MAHKEMEDE SAVAŞ VERİYOR

Yollarını 2016’da ayıran Brad Pitt ve Angelina Jolie bu davalar yüzünden yıllardır bir türlü resmi şekilde boşanabilmiş değiller.

Dava bu kadar uzayınca mahkeme 2019’da ünlü çifti yasal olarak bekar ilan etmiş ve hayatlarına bu şekilde devam etmeleri için fırsat tanımıştı.

İkisi de çoktan kendilerine yeni birer hayat kurmuş olsalar da büyük kavgalarla ayrılan ve birbirleriyle kanlı bıçaklı düşman haline gelen çift bir türlü hukuki sorunlarını çözemedi.

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FRANSA'DAKİ ŞATO YÜZÜNDEN KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN OLDULAR

Ünlü çift, evliyken edindikleri 500 milyon dolarlık şaraphaneleri Chateau Miraval'ın mülkiyeti de dahil olmak üzere boşanma konusunda yıllardır süren bir savaşın içinde.

Fransa’da, üzerinde üzüm bağları bulunan ve arazisinde bir de devasa şato olan bu toprakları Pitt ve Jolie bir türlü paylaşabilmiş değil.

Brad Pitt, davasında bu mülkü kendi başına satın aldığını, az bir kısım hissesini de bir jest olarak o zamanlar evli olduğu Angelina Jolie’ye hediye ettiğini söylüyor.

HİSSELERİ BÖLÜŞEMEDİLER, DAVA UZADIKÇA UZADI

Zaman içinde şato ve üzüm bağlarındaki hisselerini yarı yarıya getirecek kadar yükselten Angelina Jolie Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra bunları bir Rus iş adamına satmıştı.

Brad Pitt ise kendisinden habersiz yapılan bu işleme itiraz etti ve yıllardır bu satışın iptali için uğraşıyor.

Brad Pitt'in eski eşi Jolie için pek bir şey ifade etmeyen, onun gidip görmediği bu yerde yeni iş fırsatları aradığı ve bu yüzden hisselerini kaybetmek istemediği söyleniyor

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Ünlü çift rüya gibi düğünlerini de bu şatoda yapmıştı. Angelina Jolie’nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Brad Pitt’ten intikam almak için bu satışı yaptığı söyleniyor.

Brad Pitt bir yandan oyunculuk ve yapımcılıkla Hollywood kariyerine devam ederken bir yandan da yeni iş fırsatları peşinde... Angelina Jolie ise Hollywood'dan giderek uzaklaştı ve oyunculuk kariyerini sonlandırmayı düşünüyor

Uzun zamandır devam eden mahkeme ise Brad Pitt’in lehine ilerliyor. Gelen son haberlere göre mahkemenin verdiği son kararla Brad Pitt’in eli biraz daha güçlenmiş oldu.

MAHKEMEDEN ANGELINA JOLIE'Yİ ÜZEN KARAR

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Son karara göre Angelina Jolie, Brad Pitt ile Fransız şaraphanesi için sürdürdüğü hukuk mücadelesinin bir parçası olarak son sekiz yılda imzaladığı tüm gizlilik anlaşmalarını mahkemeye teslim etmek zorunda kalacak.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi hakimi, Angelina Jolie’nin, Pitt'in imzaladığı gizlilik sözleşmelerini gösterme talebine yanıt veren “elinde, gözetiminde ya da kontrolünde bulunan ve gizlilik içermeyen tüm belgeleri” önümüzdeki ay içinde “sunması” gerektiğine karar verdi.

Brad Pitt’in yakın çevresine göre bu anlaşmaları eski kocasına karşı silah olarak kullanan Angelina Jolie şimdi “pahalı, savurgan, mantıksız ve hatta istismar edici olacağını iddia ettiği bu ifşayı kendi eliyle yapmak zorunda kalacak.

Angelina Jolie cephesi bugüne kadar bir koz olarak kullandıkları gizlilik sözleşmelerinin ortaya dökülme kararının Brad Pitt'in Jolie'den intikam alma yolu olduğunu söyledi

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Jolie'nin avukatları da daha önce mahkeme belgelerinde imzaladığı diğer Gizlilik Sözleşmelerini vermenin diğer taraflar için mahremiyet ihlali olacağını savunmuşlardı.

"BUNU İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPIYOR"

Angelina Jolie'nin hukuk temsilcileri ve yakın çevresi mahkeme dosyalarında Pitt'in hisselerini kendisine satması için “Miraval ile ilgili olsun ya da olmasın Pitt'in kişisel suiistimallerini kapsayan” haksız yere “zahmetli” ve “geniş kapsamlı” bir Gizlilik Sözleşmesi imzalamasını istediğini iddia etmişti.

Bir buçuk yıldır Inez de Ramon'la büyük bir aşk yaşayan Brad Pitt'in artık bu hukuk mücadelesini sonlandırıp sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak istediği söyleniyor

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Jolie tarafı Brad Pitt’in bu belgeleri kendisinden ayrılmayı talep eden taraf olan eski eşi Angelina Jolie’den intikam almak için öne sürdüğünü ve bu planının da başarılı olduğunu söylüyor.