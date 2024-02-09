Tam üniversiteye başlayacaktı ki kötü haberi aldı... Ünlü yıldızın kızı kanserle boğuşuyor

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İşte şimdi spor ve TV dünyasının ünlülerinden biri böyle zor bir sınavdan geçiyor. Çünkü henüz 19 yaşında olan ikiz kızlarından biri beyin kanseriyle mücadele ediyor.

Ama hem hastalığın pençesine düşen kızının hem de ünlü yıldızın morali yerinde. Yüzlerinden gülücükleri, kalplerinden umudu eksik etmiyorlar. Hastalıkla ailece savaşıyorlar.

19 YAŞINA GİRMEDEN BİR GÜN ÖNCE AMELİYAT OLDU

Başına böyle talihsiz bir olay gelen kişi, hayatının 15 yılını Amerikan futbolu sahalarında geçiren sonra da bir TV yıldızına dönüşen Michael Strahan.

52 yaşındaki Strahan, bir süredir bir baba olarak çok zorlu günler geçiriyor. Çünkü henüz 19 yaşında olan kızı Isabella'ya beyin kanseri teşhisi konuldu. Aile, ilk şokun ardından, vakit geçirmeden başlayan tedavi sürecine dört elle sarıldı.

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Isabella bu tedaviler sırasında biraz zorlansa da yanında bir an olsun elini bırakmayan babası Michael'ı ve ikiz kardeşi Sophia'yı buluyor hep.

Genç kız tam da yüksek öğreniminin ilk yılına başladığında baş ağrısı, mide bulantısı ve yürüme bozukluğu nedeniyle doktora gitti. Yapılan tetkikler sonunda da geçen yılın ekim ayında Isabella Strahan'ın beyninde bir tümör olduğu belirlendi.

TEDAVİNİN HER ANINI PAYLAŞIYOR

Çok zor bir hastalıkla mücadele eden Isabella, yine de yaşam coşkusunu yitirmemek için elinden geleni yapıyor. Genç kız önceki gün de kendine ait internet kanalında kemoterapiye nasıl hazırlandığını gözler önüne seren bir video paylaştı.

Hemşire onun damarını ararken zorlandığında da "O kadar da acıtmadı" diye konuştu genç kız. Kemoterapi bittikten sonra da teyzesiyle kart oyunları oynadığını bunun da dikkatini hastalığından uzaklaştırdığını belirtti.

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HER ŞEY BAŞ AĞRISI VE YÜRÜME BOZUKLUĞUYLA BAŞLADI

Isabella, babasıyla birlikte konuk olduğu Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programda hastalığının nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Genç kız ekim ayının başlarına kadar kendisine neler olup bittiğini tam olarak anlayamadığını söyledi. Ama düz yürüyememe, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri artınca soluğu doktorda aldılar.

Sonra bir dizi kan testi ve görüntüleme yapıldı. Bütün bunların sonucunda da Isabella'nın beyninde dört santimlik bir tümör bulundu.

Genç kızın söylediğine göre bu bir golf topundan daha iriydi. Üstelik söz konusu tümör hızlı büyüyen cinstendi.

Michael Strahan, bu kötü haberi kızından önce öğrendiğini anlattı programda. Önce bunun gerçek olabileceğine inanmak istemedi. Sonra da olup biteni kabullendi ve hemen kızının yanına koşup onu bir dakika bile yalnız bırakmadı.

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HER ŞEYE RAĞMEN YAŞAMAK GEREK

19 yaşına girmesine bir gün kala Isabella hemen ameliyata alındı ve beynindeki tümör çıkarıldı. Ardından da radyasyon ve kemoterapi tedavileri geldi.

Kendisine uygulanan tedavinin yan etkilerine rağmen Isabella yine de yüzünden gülümsemesini eksik etmiyor. Söylediğine göre de kendini iyi hissediyor.

Bir an önce sıradan günlük hayatına dönmeyi de arzu ediyor anlattığına göre genç kız.

Tedaviler sırasında zorlansa da Isabella hayata tutunmak için elinden geleni yapıyor.

Konuk olduğu programda bu konuda şunları söyledi genç kız "Bütün bu sürecin bitmesini heyecanla bekliyorum. Ama yine de her gün yaşamaya devam etmek zorundasınız."

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TEDAVİ BAŞLAMADAN YUMURTALARINI DONDURDU

Bu arada Isabella kendi Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında uygulanan tedavilerin doğurganlığını olumsuz etkileyeceğini bildiği için yumurta dondurduğunu anlattı.

Genç kız bu konuda şunları söyledi: " Kemoterapi ve radyasyon tedavisi doğurganlığımı etkileyebileceği için ilk adımım yumurtaları dondurmak oldu".

Genç kız bunun kendisi için çok da eğlenceli olmadığını sözlerine ekledi.

Isabella'nın en büyük destekçileri babası Michael Strahan ile ikiz kardeşi Sophia. Onu hastane odasında bir an bile yalnız bırakmıyorlar.

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Isabella hastanedeki tedavisi sırasında dikkatini dağıtmak için teyzesiyle kart oyunları oynuyor.