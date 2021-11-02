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Umut Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşletmeci Umut Evirgen Serenay Sarıkaya ile anılıyor!

#Umut Evirgen #Umut Evirgen Kimdir#Umut Evirgen Serenay Sarıkaya
Umut Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında İşletmeci Umut Evirgen Serenay Sarıkaya ile anılıyor

Adı oyuncu güzellerle sık sık anılan işletmeci Umut Evirgen bu kez de Serenay Sarıkaya ile anılıyor. İlişkileri olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama henüz yapmayan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, sessiz kalarak şüpheleri üzerlerine çekmeye devam ediyorlar. İşletmeciliğinin yanında son zamanlarda yönetmenliğini yaptığı Kimya filmi ile de gündeme gelen umut Evirgen'in hayatı merak konusu oldu. Umut Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Umut Evirgen hakkında merak edilenler...

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Ünlülerin akın ettiği bir mekanın işletmeciliğini yapan Umut Evirgen'i yönetmenliğe adım attığı Kimya filmi galasında eski sevgilisi Melisa Şenolsun yalnız bırakmamıştı. Bunun ardından adı Serenay Sarıkaya ile aşk söylentilerine karışan Umut Evirgen'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Umut Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte işletmeci Umut Evirgen ile ilgili merak edilenler...

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi.

Lisans eğitimini New York’da Berkeley College’de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema TV alanında yaptı. İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür’le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)’in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü aldı. Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon’u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim’in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı.

Filmin başrollerinde Serkan Keskin, Gürberk Polat, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş yer aldı. Ben Bir Denizim, Cinequest Film & Creativity Festival, Crystal Palace International Film Festival, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival’den davet aldı ve ilk gösterimini Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı. Burada Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Uluslararası prömiyerini Filmfestival Cottbus’da yaptı. Yine aynı yıl, bir karantina evinde yaşananları konu alan Dünyanın En Hafif Filmi’nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı Anasının Kuzusu isimli yeni uzun metraj film projesi, Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu’na seçildi.

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Son olarak Kimya adlı sinema filmi yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Umut Evirgen, filminin başrolünde eski sevgilisi Melisa Şenolsun’a yer verdi.

 

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