Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen,26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi.

Lisans eğitimini New York’da Berkeley College’de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema TV alanında yaptı. İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür’le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)’in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü aldı. Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon’u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim’in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı.

Filmin başrollerinde Serkan Keskin, Gürberk Polat, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş yer aldı. Ben Bir Denizim, Cinequest Film & Creativity Festival, Crystal Palace International Film Festival, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival’den davet aldı ve ilk gösterimini Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı. Burada Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Uluslararası prömiyerini Filmfestival Cottbus’da yaptı. Yine aynı yıl, bir karantina evinde yaşananları konu alan Dünyanın En Hafif Filmi’nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı Anasının Kuzusu isimli yeni uzun metraj film projesi, Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu’na seçildi.

Son olarak Buluşma Noktası adlı sinema filmi post prodüksiyon aşamasında. Filmin başrollerinde Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin, Bora Akkaş, Alican Yücesoy, Necip Memili, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan ve İrem Sak vardır. Görüntü yönetmeni Veli Kuzlu, müzik ise Korhan Futacı’dır. Filmin 2021’in son çeyreğinde gösterime girmesi planlanıyor.

Aynı zamanda yeme içme sektöründe başarılı bir geçmişi vardır. Birçok işletmeci yanında yetişmiştir.

Melisa Şenolsun ile birliktedir.

