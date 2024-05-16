Ülkemizde de sahne almıştı… Ünlü sihirbaz hakkında korkunç iddialar… Sihirbazlık adı altında onlarca kadına cinsel tacizde bulunmuş!

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1970’lerin ortalarında başladığı sahne kariyerini büyük başarılarla süsledi. Dünyanın dört bir yanını dolaşıp yaptığı şovlarla seyircilerinin aklını başından alan illüzyon gösterileri sundu.

2006 yılı itibariyle dünya çapında 33 milyon bilet satmış ve 4 milyar ABD dolarının üzerinde hasılat elde ederek tarihteki diğer tüm solo şovmenlerden daha büyük bir başarıya ulaşmıştı. David Copperfield dünyanın allanında en çok şöhret kazanmış şovmeni ve dünyanın en tanınmış sihirbazı

ÜNLÜ SİHİRBAZ DÜNYANIN EN ZENGİN ŞOVMENLERİNDEN BİRİ

2015 yılında Forbes, önceki 12 ay için kazancını 63 milyon dolar olarak listeledi ve onu dünyanın en çok kazanan 20. ünlüsü olarak sıraladı.

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Ünlü sihirbaz David Copperfield bu başarısını Bahamalar'da tam 11 tane ada satın alarak taçlandırmıştı. Bir dönem süper model Claudia Schiffer’la büyük bir aşk yaşadı.

Onu sahne şovlarına çıkardı ve sihirbazlık numaralarını üzerinde denedi.

Ününün doruğunda olduğu yıllarda Türkiye’ye de geldi, ülkemizde de ünlü sahne şovlarını gerçekleştirdi.

Şu anda 67 yaşında olan Copperfield hakkında daha önce de irili ufaklı taciz iddiaları ortaya atılmıştı ancak bunların üzerinde durulmadı hatta üzerleri kapatıldı.

16 KADIN ÜNLÜ SİHİRBAZI CİNSEL TACİZLE SUÇLADI

Ancak anlaşılan ünlü sihirbaz artık geçmişindeki bu korkunç gerçeklerden kaçamayacak noktaya geldi.

Guardian gazetesine konuşan 16 kadın ünlü sihirbazın tacizine uğradıklarını iddia ettiler... Bu kadınlardan bazıları taciz yaşandığı sırada reşit olmadıklarını söylüyor

Sihirbaz David Copperfield 16 kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı: Çoğu reşit değil, bazılarına ilaç verildiği iddia ediliyor

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David Copperfield şimdilik ortaya çıkıp konuşan en az 16 kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı.

Guardian gazetesi tarafından dün yayınlanan bir ifşa metninde ünlü ismi tacizler suçlayan kadınların çoğu o sırada reşit olmadıklarını, üçü ise kendilerine ilaç verilerek cinsel tacize uğradıklarını iddia ettiler.





SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİNE GELEN KADINLARI HEDEF ALMIŞ

İddia edilen olayların tamamın 1980'lerin sonları ile 2014 yılları arasında gerçekleştiği yazıldı.

Ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen bu kadınların yarısından fazlası David Copperfield ile sihirbazlık şovuna gittikleri sırada tanıştıklarını söyledi.

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Kadınlardan üçü Copperfield'ın canlı performansları sırasında sahnede kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Bir başka vakada ise bir kadın Copperfield'ın elini tutup kendi poposuna koyduğunu ve onu sıkmaya zorladığını iddia etti. David Copperfield'ın bu kadınları gösterileri sırasında taciz ettiği söyleniyor, ünlü sihirbazın kimi zaman da kadınları gösteri sonrası içki içmeye çağırıp içkilerine ilaç karıştığı gibi iddialar ortaya atıldı

AVUKATLARI TÜM İDDİALARI REDDETTİ

David Copperfield, avukatları aracılığıyla suiistimal ve uygunsuz davranış iddialarını reddederek, “bırakın reşit olmayan biriyle, hiç kimseyle asla uygunsuz bir davranışta bulunmadığını” ısrarla vurguladı.

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Avukatları da iddiaları “yanlış ve tamamen temelsiz” olarak nitelendirirken, kadınlara karşı uygunsuz davranışların ünlü sihirbazın “temsil ettiği ve uğruna çok çalıştığı her şeyin tam tersi” olduğunu da sözlerine ekledi. David Copperfield bir dönem gösterilerine aşk yaşadığı ünlü model Claudia Schiffer’la çıkıyordu

“İÇKİME İLAÇ ATTI”

Şu anda 56 yaşında olan Gillian adında bir başka kadın ise 20 yaşındayken David Copperfield’ın bir gösterisine gittiğini, gösteriden sonra ünlü sihirbazdan birlikte içki içmek daveti aldığını anlattı.

Kadın David Copperfield’ın içkisine ilaç attığını, geceye dair bir şey hatırlamadığını ancak bilinci yerinde değilken onunla birlikte olduğu anlara dair bölük pörçük anların zihninde olduğunu söyledi.

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Copperfield'ın avukatları Gillian'ın iddialarını reddetti ve “o zamanlar ikamet ettiği Caesars Palace'a ya da başka bir yere, iddia edilen bu tür suiistimallerle ilgili olarak kendisi hakkında hiçbir zaman böyle bir iddia ya da şikayette bulunulmadığını” iddia etti. Avukatları uyuşturucunun “onun dünyasının bir parçası olmadığını” da sözlerine ekledi.

David Copperfield'ın adı cezaevinde intihar eden ünlü milyarder Jeffery Epstein hakkındaki belgelerde de geçiyordu.