Ucuz otellerin böcekli odalarında kalıyordu: İcra memurları lüks arabalarını elinden çekip aldı

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Sonunda bu ünlü, hem pahalı estetiklerin hem de yasalara karşı gelmenin bedelini ödedi. Uzun süredir borç batağında olduğu bilinen ünlü, kariyeri boyunca kazandığı paralarla satın aldığı lüks arabalarını kaybetti.

Önceki gün evine giden icra memurları otopark alanında dizili olan arabaları alıp götürdü. Şimdi bu ünlünün yapması gereken geride kalan evinin de elinden gitmesini önlemek.

LÜKS ARAÇLARI GİTTİ

'Estetik bağımlısı' denilince herkesin aklına gelen tek bir isim var: Katie Price... Zaten bu anlattığımız olaylar da onun başına geldi.

Eski kocası Alex Reid'e olan tazminat borcunu ödememekte direten Katie Price'ın evine giden icra memurları, yıldızın sahip olduğu lüks araçları alıp götürdü.

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Sadece eski kocasına değil neredeyse uçan kuşa milyonlarca sterlin borcu olan Price'ın yapması gereken elinde kalan son mal varlığı olan 2 milyon sterlin değerindeki malikanesini korumak.

Yeri gelmişken yıldızın bu malikaneyi de bir süre önce pislikten ve bakımsızlıktan viraneye çevirdiğini hatırlatalım.

ESKİ KOCASININ ÖZEL SIRLARINI YAYDI

Olayın nasıl bu raddeye geldiğine bir bakarsak... Katie Price ile eski bir kafes dövüşçüsü olan Alex Reid, 2010 ile 2012 arasında evli kaldılar. Fakat sonra boşandılar.

Reid'in iddiasına göre eski karısı Katie Price, özel görüntülerinin yer aldığı kayıtları ortaya serdi. Onun ileri sürdüğüne göre Price önce özel ilişkilerine dair gizli kalması gereken bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Daha sonra da 2018 yılında katıldığı Celebrity Big Brother adlı yarışmada Alex'in müstehcen bir video klibini gösterdiği ileri sürüldü.

İşte bunun üzerine eski eşi Alex Reid, Katie Price aleyhine tazminat davası açtı. Price davayı kaybetti ve eski eşine 250 bin sterlin ödemek zorunda bırakıldı.

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Ama Price bu tazminatı yıllarca ödemedi. Hatta 2019 yılında sona eren davanın ardından yıldız iflasını ilan etti.

Bu arada yıldızın borcu olan tek kişi eski eşi Reid'e değildi. Toplamda 3.2 milyon sterlin bir borç batağında Price. Ama estetik operasyonlara para akıttığı halde borçlarını ödemiyor.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "Katie ayda 40 bin sterlin kazancı olduğunu söylüyor. Ama bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Bir ayda en az 60 bin sterlin kazanıyor. Para kazanıyor ve borçları var. Bu borçları kazandığı parayla ödemesi gerekiyor... Bu kadar basit" dedi.

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Katie Price TV için birçok yapımda kamera karşısına geçiyor. Aynı zamanda modellik çalışmaları da yapıyor. Bunun yanı sıra bazı yan gelirleri de var. Ama yıldız giderek artan borçlarını ödememekte ısrarcı.

ESKİ EŞİ İSTİSMAR İDDİASINDA BULUNDU

Price'a tazminat davası açıp kazanan ve sonunda yıldızın lüks otomobillerinin de icra yoluyla elinden alınmasına neden olan eski eşi Alex Reid, duruşmalar sırasında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Bunlardan biri de özel görüntülerini kamuoyuna sızdırması dışında iki yıllık evlilikleri süresince Price'ın kendisini sürekli istismar ettiğiydi. Hatta Reid ölüm tehdidi aldığını bile söylemişti.

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Sonuç olarak Reid davayı kazandı. Ama Price, 250 bin sterlin tazminatı ona ödemedi.

Sonuç olarak Price bir TV programı için İrlanda', Dublinde bulunduğu sırada icra memurları yıldızın, pisliğiyle tanınan malikanesine gidip evde işe yarar ne varsa alıp götürdü.

Ama belli ki onlar borçları ödemeye yetmediğinden sonunda iş Katie Price'ın lüks otomobillerine kadar geldi.

ARTIK AMACI EVİNİ ELİNDE TUTMAK

Diğer yandan Katie Price borçlarıyla ilgili bir girişimde bulunmadığı gibi estetik operasyonlarına para akıtmayı da sürdürdü.

Şimdi son amacı 2 milyon dolarlık malikanesini elinde tutabilmek. Bunun için evin onarımını bir belgesele bile dönüştürdü.

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Price geçtiğimiz yılın son döneminde evinin bitmeyen yenilenme alışmaları nedeniyle ucuz ve bakımsız otellerde kaldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Üstelik iş için gittiği ABD'de de hiçbir hijyen koşulunun yerine getirilmediği odalarda kalıyordu.

Ama Price'ın bu durumunun bir gösteri olduğuna, onun bu kadar parasız kaldığına inanmayanlar da var.

Bu gruptakiler yıldızın aslında para kazandığı halde borçlarını ödememek için kendini yokluk içinde gibi gösterdiğini savunuyor.

'BORÇLAR YÜZÜNDEN AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETTİM': Price ise verdiği bir röportajda bu konuda şunları söylemişti: " İnsanlar farklı nedenlerle iflas edebilir. Geçen yıl akıl sağlığı açısından çok zor dönemlerden geçtim. Bunu yaşadığınızda önünüze faturalar gelir ve hiçbiriyle baş edemediğiniz için hepsini bir kenara bırakırsınız."