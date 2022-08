TV yıldızının yüreği kan ağladı: Kızımın külleri artık evinde

Haberin Devamı

EN BÜYÜK ACI

Büyük bir heyecanla beklediği, kendisine ikinci kez annelik mutluluğunu tattıracak olan kızı dünyaya gözlerini açtıktan kısacık bir süre sonra hayata veda etti. Üstelik hamileliğinde ve doğumunda hiçbir olumsuzluk bulunmamasına rağmen. Şimdi o TV yıldızı, sosyal medya hesabından başka bir trajik haberi paylaştı. Dünyaya geldikten kısa bir süre sonra hayata veda eden kızı Lorena'nın küllerini eve getirdiğini açıkladı.

BEBEK DOĞDU AMA HAYATA TUTUNAMADI

Kamera karşısına geçtiği The Only Way Is Essex adlı reality şovla tanınan 35 yaşındaki Lauren Goodger ve sevgilisi Charles Drury, tam 9 ay boyunca aralarına katılacak olan yeni bebeklerini beklediler. Goodger ile 25 yaşındaki Drury'nin 1 yaşında Larose adında bir kızları daha vardı. Aileleri genişleyecek ve yeni bebekle mutlulukları ikiye katlanacaktı. Fakat hayat onlara çok acı bir sürpriz hazırlamıştı. Goodger, cinsiyeti belli olduktan sonra Lorena adını vermeyi kararlaştırdıkları ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Ancak minik Lorena hayata tutunamadı ve doğduktan birkaç saat sonra son nefesini verdi.

'O EVDE BİZİMLE BİRLİKTE'

Doğumhanede büyük bir mutluluktan en büyük acının kollarına düşen Lauren Goodger, dün yaptığı yeni sosyal medya paylaşımında dünyaya geldiği gün ölen kızının küllerini eve getirdiklerini açıkladı. Goodger, paylaşımnda "Bugün Lorena'nın küllerini aldık. O şimdi evde bizimle birlikte" satırlarına yer verdi. Yıldızın paylaştığı fotoğrafta büyük kızı da yer aldı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Lauren Goodger, yaşadığı büyük acıyı dünyaya geldiği gün kollarının arasından kayıp giden kızının öyküsünü yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı. TV yıldızı, 10 Temmuz'daki paylaşımında aylarca karnında taşıdığı bebeğini kaybetmenin bir anne için nasıl bir duygu olduğunu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirtti Goodger. Hamileliğinin de doğumunun da sorunsuz geçtiğini anlatan acılı anne bu yüzden Lorena'nın neden öldüğünü anlayamadığını belirtti. Goodger, bu korkunç olayı hayatı boyunca unutmayacağını da belirtti paylaşımında. Lorena'nın her zaman kendisiyle birlikte olacağını da sözlerine ekledi. Lauren Goodger, kızıyla bir gün tekrar buluşacağına inandığını da belirtti.

OKSİJENLE İLGİLİ BİR SORUN OLABİLECEĞİ SÖYLENDİ: Lauren Goodger, The Sun gazetesine Lorena'yı dünyaya getirdiği sırada yaşananları ve bebeğinin nasıl hayata veda ettiğini anlattı. Goodger, kızının doğduktan birkaç dakika sonra doktorların bütün çabalarına rağmen hayata tutunamadığını söyledi. Anlattığına göre doktorlar Lorena'nın oksijenle ilgili bir sorunu olduğunu belirttiklerini de ekledi.

Minik Lorena'nın hayata tutunması için on tane doktordan oluşan bir ekip elinden geleni yaptı. Ama bu çabalar bile korkunç sonu engelleyemedi. Lauren Goodger o anlar hakkında şunları anlattı: "Sanki uyuyor gibi görünüyordu. Onun uyanacağını düşündüm. Bu benim hayatımdaki en travmatik andı."

'BEBEĞİN KALP ATIŞLARINI DUYAMADI'

Lauren Goodger, o korkunç deneyimi de ayrıntısıyla anlattı. Charlie Drury ile ilişkisinden Larose adında bir yaşında bir kızı daha olan Goodger, ikinci bebeğini evde dünyaya getirmeyi planladığını söyledi. Goodger sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk kızımı da dünyaya getirmeme yardımcı olan ebe Tamzin doğumdan bir süre önce gelip kontrolleri yaptı. Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yüksek risk altında değildim ve Larose'u da bu şekilde dünyaya getirmiştim. Ertesi gün Lorena'nın kalp atışlarını gayet açık ve net bir şekilde duyuyordum. Üçüncü gün yani kızımı dünyaya getirdiğim gün ebe Tamzin bebeğin kalp atışlarını duyamadığını söyledi ve bir ambulans çağırdı."

'KIZIMI KURTARIN DİYE BAĞIRIYORDU'

Acil olarak hastaneye götürülen Lauren Goodger, 8 Temmuz'da iki saat içinde doğum yaptı. Özel bir odaya alındığını ve odaya bir sürü doktorun geldiğini anlattı Goodger. "Bebeğin kalp atışlarının yavuş olduğunu söyleyen doktorlar kızımı yaşatmaya çalıştı. Ona kalp masajı yapıp adrenalin verdiler Charlie yıkılıp paramparça olmuştu. 'Lütfen kızımı kurtarın' diye bağırıyordu. Ben şok geçiriyordum. Ebe Tamzin ise bebeğimin iyi olacağını söylüyordu" diyerek yaşadığı kabus gibi anları anlattı Goodger. Bu korkunç anların ardından uzun süre yerinden kıpırdayamadığını belirten Goodger tüm bu yaşadıklarını durmadan kafasının içinde tekrarladığını da sözlerine ekledi.