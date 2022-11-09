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Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

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#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Mila
Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:26

Tuvana Türkay, sevgilisi İzzet Antebi’nin kızı Mila’nın bat mitzvah kutlamasında piyanonun başına geçti. Türkay’ın eşlik ettiği Antebi, kızı için şarkı söyleyerek herkesi duygulandırdı.

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Yazdan beri birlikte olan oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi, birlikte ilk davetlerine imza attı. İzzet Antebi’nin, Didem Sarı’dan olan kızı Mila Antebi için düzenlediği bat mitzvah kutlamasına Tuvana Türkay ev sahipliği yaptı.

Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

Didem Sarı’nın katılmadığı Kuruçeşme Divan’daki kutlamada Mila Antebi’nin reşit olma törenine Tuvana Türkay’ın piyano başına geçtiği anlar damgasını vurdu.

Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için


İzzet Antebi ile birlikte sahneye çıkan güzel oyuncu, Mila için sevgilisiyle birlikte “Küçüğüm” şarkısını seslendirdi.
Yoğun istek üzerine sahnede kalarak şarkı söylemeye devam eden ikili seyircileri mest ederken, Mila da bu gösteri karşısında mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Cemiyet hayatından çok sayıda konuğun katıldığı törende ardından Kenan Doğulu sahneye çıkarak, keyifli bir konsere imza atarak konukları coşturdu.

Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

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Onlar erdi muradına...

Prof. Dr. Ateş-Gül Özyeğin çiftinin kızı Ege Özyeğin, İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta ve eşi Saliha Usta’nın oğlu Burak Usta ile Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir törenle dünya evine girdi.

Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

Çiftin nikâh şahitliğini Hüsnü Özyeğin ve Muharrem Usta yaparken, Ege Özyeğin giydiği iki gelinlikle göz kamaştırdı. Zuhair Murad Couture ve Oscar De La Renta imzalı iki farklı gelinlik giyen Özyeğin şıklığıyla konukların beğenisini topladı. Ben de çifte mutluluklar diliyorum.

Açılışa ünlü yağdı

Dünyaca ünlü Japon şef Akira Back, Türkiye’deki ilk restoranını JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea Otel’de açtı. Benim de katıldığım açılışta oyuncular Yağmur Tanrısevsin, Yeşim Dalgıçer, İlay Erkök, modacı Beste Korkmaz, şarkıcı Züleyha Ortak, Sinem Yıldırım, Dr. Ender Saraç gibi isimler bir araya geldi.
Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu ve ailesi, Ziya Yılmaz ve eşi de açılışa gelenler arasındaydı. Japon kültürünü yansıtan özel dans şovları, DJ Doğuş Çabakçor’un müzik ziyafetiyle keyifli dakikalar yaşadıktan sonra Akira Back’in dünyaca ünlü menüsünü deneyimleme fırsatı bulduk. Tek kelimeyle, muhteşemdi...

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Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

Yağmur Tanrısevsin

Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

Gülay Kamaz

Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

Sinem Yıldırım

Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

Onur Soysal - Abdülkerim Kuzu - Özen Kuzu

İyilik için pedal çevirdiler

İhtiyaç sahibi çocuklar için, Marriott Grubun dünyanın farklı yerlerinden Bodrum’a gelen 16 çalışanı, firmanın geleneksel sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Eğitim Vakfı’na fon sağlamak için 440 kilometre pedal çevirdi.

Tuvana Türkay çaldı, İzzet Antebi söyledi... Şarkılar kızı için

Ekip, Türk Eğitim Vakfı adına 40 bin doların üzerinde bir bağış toplamayı başardı. Hedefleri, Orta Doğu ve Türkiye’de toplam bir milyon dolar toplamak. Büyük başarı gerçekten, tebrikler!

 

 

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#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Mila

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