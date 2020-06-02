Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük: bin lira, aylık: 24 bin lira

Geçtiğimiz yıllarda 70 liralık lahmacunuyla gündeme gelen tatil cenneti Bodrum, bu yaz şezlong ve loca fiyatlarıyla anılacak. Lüks oteller, pandemi sürecinde oda, beach kullanımı ve şezlong fiyatlarına zam yaptı.



Yaz sezonunda kapılarını açmaya hazırlanan ve Türkbükü’nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilerine gönderdiği davet e-mail’inde detayları verilen kullanım ücretleri, tartışma yaratacak cinsten.

İLK SEÇENEK

İki kişilik bu pakette şunlar var:

◊ Maksimum 4 sandalye

◊ Maksimum 3 şezlong

◊ Gün içinde kişi başı ikişer plaj havlusu

◊ İki kez sıcak-soğuk havlu servisi

◊ 11.00-15.00’te meyve tabağı

◊ Yiyecek ve içecek harcamalarında yüzde 10 indirim

FİYATI

Aylık: 24 bin lira

Günlük: Bin lira

İKİNCİ SEÇENEK

İlk seçenektekilere ek olarak menüden günde bir sefer bir adet başlangıç, bir adet taş fırın ya da ana yemek siparişi verilebilir.

FİYATI

Aylık: 48 bin lira

Günlük: 2 bin lira

Serdar Karcılıoğlu: Rakamlar normal

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu: “Bu rakamlar normal. Otel ‘Sana özel hizmet veriyorum, şezlonguna başka kimse oturmayacak’ diyor, loca veriyor. Otellerden kapasitesini yarı yarıya düşürmesi isteniyor. Bu da otellerin maliyetlerini ikiye katlıyor. Sonuçta bu ‘private’ hizmet, senden başka hiç kimse şezlonga elini sürmüyor, sırtını yaslamıyor. Türkiye bu noktada yerli turizmin dışında yabancı turizmde de böyle müşterileri hedeflemelidir. Her şey dahil sistemden bu sisteme geçmelidir.”