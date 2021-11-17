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'Tükendim' diyerek Muhteşem Yüzyıl'dan ayrılmıştı... Pelin Karahan'dan Meryem Uzerli açıklaması

#Pelin Karahan#Meryem Uzerli#Muhteşem Yüzyıl
Tükendim diyerek Muhteşem Yüzyıldan ayrılmıştı... Pelin Karahandan Meryem Uzerli açıklaması
Sayit DURMAZ

“Tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle “Muhteşem Yüzyıl”ı bırakan Meryem Uzerli için “Yaptığı şımarıklıktı” açıklamasını yapan Timur Savcı’nın ardından Pelin Karahan da konuştu: “Doğru bir tavır değildi.”

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SAYGISIZLIK VE ŞIMARIKLIK

2011-2014 yıllarında yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara verip Almanya’ya gitmişti. Yıllar sonra konu hakkında konuşan yapımcı Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumladı.

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YAŞADIĞIMIZ SÜREÇ HOŞ DEĞİLDİ

Dizide Mihrimah Sultan’ı canlandıran Pelin Karahan’a Timur Savcı’nın açıklamaları soruldu. Önceki gün Etiler’de görüntülenen oyuncu, Savcı’ya hak verdiğini söyledi: “Doğru bir tavır değildi. Hoş bir şey değildi bizim yaşadığımız süreç. Ben de o dönem oradaydım, hepimizin zor durumda kaldığı bir dönem oldu. Timur Abi zaten gerekli açıklamayı yapmış.” 

‘Tükenmişlik sendromu’ lafı literatüre girdi

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Meryem Uzerli’nin diziyi bıraktığını ilk kez Hürriyet Gazetesi duyurmuştu. “Hürrem tükendi” haberi, 23 Mayıs 2013’te yayımlanmıştı. O haberin ardından
“tükenmişlik sendromu” adlı psikolojik rahatsızlık uzun süre gündem oldu, bu tanım günlük yaşamda da kullanılmaya başladı.

Tükendim diyerek Muhteşem Yüzyıldan ayrılmıştı... Pelin Karahandan Meryem Uzerli açıklaması

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