'Tükendim' diyerek Muhteşem Yüzyıl'dan ayrılmıştı... Pelin Karahan'dan Meryem Uzerli açıklaması

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SAYGISIZLIK VE ŞIMARIKLIK



2011-2014 yıllarında yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara verip Almanya’ya gitmişti. Yıllar sonra konu hakkında konuşan yapımcı Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumladı.

YAŞADIĞIMIZ SÜREÇ HOŞ DEĞİLDİ



Dizide Mihrimah Sultan’ı canlandıran Pelin Karahan’a Timur Savcı’nın açıklamaları soruldu. Önceki gün Etiler’de görüntülenen oyuncu, Savcı’ya hak verdiğini söyledi: “Doğru bir tavır değildi. Hoş bir şey değildi bizim yaşadığımız süreç. Ben de o dönem oradaydım, hepimizin zor durumda kaldığı bir dönem oldu. Timur Abi zaten gerekli açıklamayı yapmış.”

‘Tükenmişlik sendromu’ lafı literatüre girdi

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Meryem Uzerli’nin diziyi bıraktığını ilk kez Hürriyet Gazetesi duyurmuştu. “Hürrem tükendi” haberi, 23 Mayıs 2013’te yayımlanmıştı. O haberin ardından

“tükenmişlik sendromu” adlı psikolojik rahatsızlık uzun süre gündem oldu, bu tanım günlük yaşamda da kullanılmaya başladı.