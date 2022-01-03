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Tuğba Özerk'in zor anları... Ayakta duramadı!

#Tuğba Özerk#Antalya#Yılbaşı

Yılbaşı gecesinde Antalya'da konser veren Tuğba Özerk'in sahnedeki hareketleri olay oldu.

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Tuğba Özerk 2022 senesine Antalya’da bulunan bir otelde girdi. Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Özerk, bir an dengesini kaybedip yere düştü. Tuğba Özerk’in o anları hayranları tarafından kaydedildi!

Türkiye, 2022'ye ünlü şarkıcıların çeşitli mekanlardaki performanslarıyla 'merhaba' dedi. Bu yılbaşında Antalya'da lüks bir otelde dinleyiciler ile buluşan Tuğba Özerk, sahnedeki dansı ve hareketleriyle dikkat çekti.

YERE DÜŞTÜ

Yeni yıl eğlencesinde sahne alan Özerk şarkılarını seslendirirken yaptığı hareketler dikkat çekti. Bazı dinleyiciler sosyal medyada görüntüleri paylaşıp "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tuğba Özerk, dengesini kaybedip vokalistiyle yere düştü. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olayla ilgili Tuğba Özerk henüz bir açıklama yapmadı.

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#Tuğba Özerk#Antalya#Yılbaşı

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