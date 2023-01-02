Tuğba Özay sabaha kadar babasının mezarını bekledi... İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?

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Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay’ın şair babası İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden Özay yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Marmaris’te verdiği konser sonrası öğrenen Tuğba Özay, “Çok erken gitti. Yeni yıl hediyesi bu olmamalıydı. Konser sonrası Ankara’ya gidecektim, beni İstanbul uçağına bindirdiler. Meğer haberleri varmış, benden saklamışlar” dedi. İlhan Özay’ın cenazesi Karacaahmet’te toprağa verildi.

Babasının vefatıyla sarsılan Tuğba Özay yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bütün gece babasının mezarı başında bekleyen Özay duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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"Hep yanında olacağım canım babacığım… İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece, ne bugün, ne yarın... Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek! Geleceğim babacığım, yanına da geleceğim… 'Alev alev üşümek nedir' bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin! Kızın Guguk..."