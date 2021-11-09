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Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğba Ekinci yıllar sonra 'Delikanlım' okudu!

#Tuğba Ekinci#Tuğba Ekinci Kimdir#Tuğba Ekinci Kaç Yaşında
Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında, nereli Tuğba Ekinci yıllar sonra Delikanlım okudu

Samimi açıklamalarıyla gündem yaratan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı magazin programında her sözüyle olay oldu. Ünlülere güzellik yorumları yapan Tuğba Ekinci, yıllar önce Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısını söylerken detone olmasıyla ilgili de açıklama yaparak şarkıyı yeniden yorumladı. Peki, Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Ekinci şarkıları ve açıklamaları...

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Son olarak Defne Samyeli'nin sahne kostümü hakkında, "Fizik güzel ama her yeri açınca sihir kayboluyor. Bir de sahnede çubuk yutmuş gibi duruyor" yorumu yapmasıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci, katıldığı magazin programında yeni açıklamalarla izleyenleri şaşırttı. Herkesin estetikli güzel olduğunu söyleyen Tuğba Ekinci, kendisine rakip kimseyi görmediğini ifade etti. Yıllar önce seslendirdiği 'Delikanlım' şarkısındaki detoneyle uzun süre hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, bu kez şarkıyı yıllar sonra canlı seslendirdi. Ardından Demet Akalın'a meydan okuyan Tuğba Ekinci, "Aynı şarkıyı canlı yayında herkesin gelip okumasını bekliyorum" dedi. Açıklamalarıyla hayatı da merak edilen Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Ekinci hakkında merak edilenler...

Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında, nereli Tuğba Ekinci yıllar sonra Delikanlım okudu

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TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Tuğba Ekinci, iki çocuklu bir ailenin çocuğudur. Pendik Lisesi'nden mezun olan Tuğba Ekinci'nin müzik ve şov dünyası ile tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu.

Diziden ayrıldıktan sonra bir dönem de "Çarkıfelek" adlı yarışma programında hosteslik yapan Tuğba Ekinci, 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasından onay alamayınca yarışmadan ayrıldı.

Şarkıcılık kariyerinin başlangıcı Erol Köse ile tanışmasıyla oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri alan Tuğba Ekinci, müzik kariyeri boyunca 8 albüm çıkarmış, çok sayıda konser vermiştir. Fatih Özbilen ile bir dönem evli kalan Tuğba Ekinci'nin bu evliliği kısa sürede sonlanmıştır. Tuğba Ekinci son olarak basına verdiği demeçlerle merak edilen isimler arasında yer almaya devam ediyor.

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